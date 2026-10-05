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Накривали ракетними ударами Україну: що відомо про катастрофу Ту-95 на Далекому Сході

Після падіння стратегічного бомбардувальника під Серишевом з'ясувалося, що кількість загиблих була більшою, ніж спочатку заявлена.

5 жовтня 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

У катастрофі російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, що сталася 29 вересня в Амурській області, загинули вісім військовослужбовців. Як повідомляє "Медіазона", серед них були офіцери далекої авіації, яких українська сторона пов'язує з організацією ракетних ударів по Україні.

Накривали ракетними ударами Україну: що відомо про катастрофу Ту-95 на Далекому Сході

Катастрофа Ту-95. Фото: з відкритих джерел

Літак розбився неподалік села Красноярове під час навчально-тренувального польоту з авіабази "Українка". Спочатку повідомлялося про загибель шести членів екіпажу. Пізніше з'явилися дані ще про двох загиблих.

Інформацію вдалося уточнити після публікації в місцевому паблику "Сільські новини" селища Серишеве, де розташовується авіабаза. Там повідомили про встановлення меморіалу загиблим льотчикам. Публікацію виявив OSINT-аналітик duke garland, після чого дані перевірила "Медіазону".

За інформацією видання, шестеро загиблих входили до основного екіпажу Ту-95МС. Ще двоє людей, імовірно, могли перебувати на борту як перевіряючі або пасажири.

Більшість загиблих раніше проходили службу в Енгельсі Саратовської області – один із ключових центрів російської далекої авіації. Серед них опинилися майор Андрій Лобанов, майор Андрій Герасимов та підполковник Федір Павлюков. Усі троє згадуються в українському проекті "Книга катів", де їх називають причетними до ракетних атак.

Після операції СБУ "Павутина" авіабаза "Українка" стала використовуватися як один із майданчиків для стратегічної авіації Росії. Російські Ту-95МС можуть перебазуватися звідси на аеродроми Енгельс та Оленья, які розташовані значно ближче до України.

Саме з цих аеродромів літаки дальньої авіації виконують пуски ракет українською територією, після чого повертаються на Далекий Схід. Таким чином катастрофа торкнулася військовослужбовців підрозділу, пов'язаного з важливим елементом російської системи повітряних ударів по Україні.

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Джерело: https://xmszjsubgtqygjzz.b7f2w8q9.monster/news/2026/10/05/pri-krushenii-tu-95ms-v-amurskoy-oblasti-pogibli-vosem-ofitserov-sredi-nih-organizatory-raketnyh-udarov-po-ukraine
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