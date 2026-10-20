Росія високо цінує посередницькі зусилля Сполучених Штатів із врегулювання війни в Україні. При цьому Москва вважає важливим, щоб українська сторона була представлена на переговорах людиною, яка, на думку Кремля, має повноваження приймати рішення для припинення конфлікту. Про це заявив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, для просування до врегулювання необхідна участь українського переговорника, якого російська сторона вважає легітимною та готовою приймати рішення. При цьому Пєсков не уточнив, які конкретно критерії Москва використовує для визначення такої легітимності, і кого саме хотіла б бачити представником Києва.

Заява прозвучала на тлі дипломатичних контактів, що продовжуються між Росією і США. Москва неодноразово підкреслює значення американського посередництва та розраховує продовжувати обговорення можливих шляхів завершення війни з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Однак, формулювання про "легітимного представника" може стати окремим предметом суперечок. Питання про повноваження української сторони та умови переговорів має політичне значення, оскільки від складу учасників та визнання їхнього мандата залежить, як сторони оцінюватимуть можливі домовленості.

Пєсков не повідомив про досягнення будь-яких нових угод і не назвав термінів, у які Росія розраховує просунутися до припинення бойових дій. Тому його слова поки що слід розглядати як виклад позиції Москви, а не як підтвердження готового переговорного механізму.

При цьому заява Кремля наголошує, що дипломатичний процес залежить не лише від посередницьких зусиль Вашингтона, а й від згоди сторін щодо базових умов діалогу. Поки Росія та Україна не погодили загальний підхід до параметрів врегулювання, питання про те, хто і на яких умовах зможе приймати рішення від імені Києва, залишається одним із потенційно конфліктних пунктів переговорів.

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