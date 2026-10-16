Підозра на новий вірус у Підмосков'ї: госпіталізовано п'ятьох контактних осіб

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Недилько Ксения
У Московській області Російської Федерації зафіксували ймовірний спалах мавпячої віспи. Через це під медичне спостереження та госпіталізацію потрапили п'ятеро громадян, які мали прямі контакти з особою, у якої припускають наявність цього небезпечного вірусу.
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Медичні чиновники запевняють, що на цей час приводів для паніки немає, оскільки явних симптомів інфікування у госпіталізованих не виявлено.
У міністерстві також підкреслили, що ситуація залишається під повним контролем відповідних служб.
Віспа мавп є гострою вірусною недугою. Основними симптомами цієї хвороби зазвичай є різке підвищення температури тіла, запалення та збільшення лімфовузлів, а також поява болісних висипань на шкірі. Історично найчастіше це захворювання фіксують на території країн Африки.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив 7 жовтня, що американська сторона не вважає смерть співробітниці російської лабораторії, яка досліджувала чуму, пов'язану з використанням біологічної зброї. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на заяву голови Білого дому.
Відповідаючи на питання про можливий зв'язок події з біологічною зброєю, Трамп сказав, що США мають намір розібратися в ситуації, проте на даний момент не вважають такий сценарій ймовірним.