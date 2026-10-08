Путін відклав важливе рішення: Кремль боїться одного сценарію

Президент України Володимир Зеленський у серпні заявляв, що після виборів у Держдуму Росія може оголосити нову хвилю мобілізації. Однак вибори минули, а очікуваного офіційного оголошення немає. Чому Путін не пішов на такий крок, хоча, за версією України, дуже потребує поповнення армії, розповіли три моделі штучного інтелекту.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За версією Gemini, одна з головних причин — страх Кремля перед соціальними потрясіннями. Відкрита мобілізація одразу після виборів могла б викликати паніку, нову хвилю еміграції молоді та невдоволення всередині країни.

Тому російська влада, як вважає чат-бот, поки робить ставку на “повзучу” мобілізацію. Контрактникам пропонують великі фінансові виплати, активно працює рекрутинг, залучають боржників і в'язнів. Паралельно розгорнута цифрова система обліку та електронних повісток.

Тобто Кремлю не обов'язково видавати один гучний указ на всю країну. Людей можна набирати поступово, не створюючи різкого суспільного шоку.

Gemini вважає, що до відкритої хвилі призову Путін може вдатися тоді, коли фінансовий стимул для контрактників перестане забезпечувати необхідний приплив людей через зростання втрат на фронті.

Чат-бот Grok також пов'язує відмову від відкритої мобілізації зі страхом перед реакцією суспільства. Нагадує про досвід 2022 року, коли оголошення мобілізації спричинило втечу людей за кордон і протести.

Тепер Кремль, за цією версією, обрав менш помітний шлях. Людей залучають через контракти з великими виплатами, електронні повістки, тиск на боржників і регіони. Окремо Grok згадує північнокорейців та іноземних найманців.

Важливий момент у відповіді чат-бота — указ про мобілізацію 2022 року, який, за його словами, досі чинний. Тому новий гучний документ для набору людей нібито не потрібен.

Путін знову вибрав прихований варіант, бо відкрита мобілізація для нього небезпечніша за саму війну, підкреслив Grok.

Чат-бот DeepSeek також називає головною причиною страх Кремля перед реакцією населення. Відкрита мобілізація, на думку чат-бота, може спричинити протести та нову хвилю втечі чоловіків за кордон.

Водночас DeepSeek вважає, що мобілізацію фактично замінили прихованим набором. Людей, за його версією, змушують підписувати контракти, а повістки надходять в електронному вигляді через електронний сервіс.

Саме тому чат-бот робить висновок, що питання полягає вже не стільки в тому, чи буде поповнення російської армії, скільки в тому, наскільки довго Кремлю вдаватиметься приховувати його наслідки.

Усі три чат-боти сходяться в головному: відсутність нового указу не означає, що Кремль відмовився від набору людей. Спільна теза — російська влада намагається уникнути відкритої мобілізації через ризик паніки, протестів та нової хвилі втечі з країни.

Різниця — в акцентах. Gemini робить наголос на фінансових виплатах і цифровій системі обліку, Grok — на досвіді 2022 року та залученні іноземців, а DeepSeek детальніше описує електронні повістки й тиск на людей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вказує на слабкість Путіна.



