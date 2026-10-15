У Підмосков'ї вирує небезпечна екзотична хвороба: що відомо

У Московській області п’ятьох людей госпіталізували після контакту з людиною, яку підозрюють у зараженні віспою мавп. У пацієнтів відібрали аналізи, наразі вони перебувають під медичним наглядом. Клінічних симптомів захворювання в них не виявили, а їхній стан оцінюють як задовільний.

У Підмосков'ї вирує віспа мавп

Що відомо про випадки зараження віспою мавп в Росії

П'ятьох людей з підозрою на віспу мавп госпіталізували в Московській області. Серед госпіталізованих троє чоловіків та дві жінки віком від 21 до 35 років. Одна з пацієнток є громадянкою Білорусі.

Пацієнтів доставили до Раменської лікарні, їхній стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Пацієнтів забрали на швидкій допомозі з будинку на вулиці Горького у Жуковському. Приводом для госпіталізації стали контакти з можливим джерелом інфекції 10 жовтня. На даний момент діагноз "віспа мавп" залишається попереднім.

Це не перші випадки підозри на віспу мавп у Росії. У лютому цього року до Домодєдовської лікарні госпіталізували чоловіка з підозрою на цю інфекцію, яка згодом підтвердилася. Наступного дня медичну допомогу надали людині, яка контактувала із зараженим. Ще приблизно через два тижні захворювання виявили у двох туристів, які прибули до Санкт-Петербурга з Таїланду.

Що таке віспа мавп

Віспа мавп — це вірусне захворювання, яке може супроводжуватися підвищенням температури, збільшенням лімфатичних вузлів і болісним висипом. Основним регіоном поширення інфекції залишається Африка.

Спочатку вірус циркулював серед гризунів, зокрема земляних білок. Однак мавпи можуть заражатися під час контакту з такими тваринами, а люди через укуси або подряпини, завдані інфікованими тваринами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Гонконзі зросла кількість випадків мавпячої віспи : хворі користувалися додатками для знайомств.