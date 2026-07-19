У Росії провели конкурс з пиття з унітазів на швидкість (ВІДЕО)

У російському Ставрополі провели незвичайну рекламну акцію. В одному з торгових центрів росіянам запропонували пити безалкогольний напій з нових унітазів на швидкість, а згодом годинами сидіти на них, щоб поборотися за грошову винагороду.

У Росії провели конкурс із пиття напоїв з унітазів

Акцію під назвою "Ігри престолів" організував російський бренд сантехніки. За правилами першого етапу конкурсу, у чаші унітазів налили безалкогольний ігристий напій, після чого учасники повинні були випити його якомога швидше. Переможцем став чоловік, який найшвидше впорався із завданням.

Проте на цьому випробування не завершилися. Організатори запропонували другий етап — конкурс на витривалість. Семеро учасників мали якомога довше просидіти на унітазах з закритими кришками. За повідомленнями організаторів, після десяти годин боротьби вибули лише двоє конкурсантів, тоді як решта продовжили змагання.

Головною мотивацією для учасників став приз у розмірі 100 тисяч рублів, що еквівалентно приблизно 1,2-1,3 тисячі доларів США за поточним курсом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, у Росії вантажівка з гноєм перекинулася на золотий BMW: відео курйозної ДТП. Вантажівка, навантажена гноєм, втратила керування, врізалася у будівлю магазину та перекинулася на припаркований золотий кросовер.

Також "Коментарі" писали, що золотий унітаз встановили на честь Трампа у Вашингтоні. На Національній алеї у Вашингтоні з’явилася незвична інсталяція у вигляді трону з золотим унітазом. Арт-об’єкт встановила партизанська мистецька група Secret Handshake, як символічну критику політики президента США Дональда Трампа.