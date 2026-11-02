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Ядерна паніка в Росії: чим відповіли хакери на злам програми "Повітряна тривога"

Росіянам повідомили про запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах країни та порадили запастися їжею на три тижні

2 листопада 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Вночі 2 листопада користувачі мобільного додатку Міністерства надзвичайних ситуацій Росії отримали шокуючі повідомлення про ядерну атаку, що нібито почалася. Невідомі зловмисники зламали сервіс і поширили серед населення неправдиві повідомлення про ракетний удар територією РФ.

Ядерна паніка в Росії: чим відповіли хакери на злам програми "Повітряна тривога"

Ядерна паніка у Росії. Фото: з відкритих джерел

Підроблене попередження стверджувало, що ядерні боєголовки на носіях P1-SUN запущені по всіх регіонах Росії. Громадянам рекомендували терміново підготуватися до надзвичайної ситуації: запастись продуктами харчування щонайменше на три тижні та сховатися у підвалах.

Саме російське МНС згодом підтвердило факт масштабної кібератаки. За інформацією відомства, зловмисникам вдалося отримати доступ до мобільного додатку та використовувати його для масового розсилання фейкових повідомлень.

"Мобільний додаток МНС Росії зазнав масованої кібератаки, внаслідок чого зловмисникам вдалося здійснити розсилку фейкової інформації населенню", — заявили в міністерстві.

Після інциденту фахівці розпочали усунення вразливості та відновлення нормальної роботи сервісу. У відомстві окремо наголосили, що державна система оповіщення населення продовжує працювати у штатному режимі. Там також запевнили, що зламування мобільного додатка не вплинув і не міг вплинути на функціонування цієї системи.

Проте повністю відновити роботу програми одразу не вдалося. Станом на 04:00 фахівці МНС все ще займалися усуненням наслідків атаки.

Таким чином, користувачі отримали хибне попередження про ядерну загрозу через офіційний державний сервіс, призначений саме для інформування громадян про надзвичайні ситуації.

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