Чому Трамп прорахувався, зробивши ставку на перемир'я між Україною та Росією

Ціни на дизельне паливо в США досягли рекордної позначки — близько $6,27 за галон. Як пише The Atlantic, це майже вдвічі більше за рівень кінця лютого. На цьому фоні адміністрація Дональда Трампа намагається пов'язати подорожчання з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Проте аналітики вказують на набагато ширший набір причин. За даними видання, ключовим фактором стали перебої з постачанням нафти з Близького Сходу після фактичного обмеження руху через Ормузьку протоку. Для виробництва дизеля особливо важливою є нафта певного складу, а перебої з її поставками безпосередньо відбиваються на роботі НПЗ.

Ситуацію посилили пошкодження та зупинення нафтопереробних підприємств у регіоні. При цьому проблема набула глобального характеру: світові НПЗ у розпал літнього сезону виробляли приблизно на 4,2 млн. барелів на добу менше, ніж роком раніше.

Удари України по російських НПЗ справді здатні впливати на світовий ринок, оскільки Росія залишається одним із найбільших експортерів дизельного палива. Проте фахівці Kpler зазначають, що українські атаки не є головним чинником цьогорічного стрибка цін.

Додатковий тиск може виникнути восени, коли американські НПЗ зазвичай вирушають на планове технічне обслуговування. При цьому нафтопереробні підприємства США вже працюють практично на межі можливостей.

Експерти також попереджають: навіть припинення вогню між Росією та Україною не призведе до миттєвого здешевлення дизеля. Пошкодженим підприємствам знадобиться час для ремонту та відновлення виробництва.

На тлі зростання вартості палива збільшуються витрати американців та бізнесу. Саме це, на думку авторів аналізу, може посилювати тиск на Трамп усередині країни. Сам президент, у свою чергу, продовжує шукати пояснення стрибка цін, пов'язуючи його, зокрема, з українськими ударами по російській енергетиці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США розгортаються: кому тепер віддадуть військову допомогу, призначену для Європи.



