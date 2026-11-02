Що станеться у разі перемоги демократів: до чого вже готується Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє стратегію збереження політичного курсу, навіть якщо республіканці втратять контроль над Конгресом після проміжних виборів 3 листопада. Білий дім розраховує використати виконавчі повноваження президента, щоб продовжувати реалізацію ключових ініціатив без схвалення законодавців. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника адміністрації та двох співрозмовників, знайомих із планами.

США. Фото: із відкритих джерел

За даними агентства, підготовка триває ще з квітня. Високопосадовці спільно з юридичною службою Білого дому вивчають можливості прийняття самостійних рішень у питаннях міграції, тарифної політики, вартості житла та федеральних витрат.

Окрема увага приділяється юридичним кордонам президентських повноважень. Радник Білого дому Вілл Шарф та його команда аналізують, які рішення Трамп може приймати самостійно, де ризикує перевищити свої повноваження та як захищати подібні кроки у судах.

Причиною такої підготовки є можливе посилення демократів в обох палатах Конгресу. Отримавши більшість, вони зможуть проводити розслідування діяльності адміністрації, блокувати законопроекти та обмежувати бюджетні ініціативи президента.

Сам Трамп уже дав зрозуміти, що готовий до протистояння із законодавцями. В інтерв'ю New York Post він заявив, що у разі втрати республіканцями більшості може деякий час активно використовувати право вето, перш ніж домовлятися із демократами.

"Я думаю, я стану містером вето. А потім, у якийсь момент, ми, ймовірно, укладатимемо угоди", — сказав американський президент.

Для отримання більшості демократам потрібно додатково чотири місця як у Палаті представників, так і в Сенаті. За даними Reuters, опитування вказують на можливість зміни більшості у нижній палаті, тоді як боротьба за Сенат залишається невизначеною.

Таким чином, команда Трампа готується одразу до двох сценаріїв: політичного протистояння з новим Конгресом та можливим розслідуванням дій чинної адміністрації.

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