The Atlantic дізналося про новий план Трампа щодо домовленостей із Путіним

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість укладання масштабної угоди з керівництвом Російської Федерації. Білий дім планує запропонувати Кремлю скасування американських санкційних обмежень в обмін на повне звільнення російських політичних в'язнів.

Путін і Трамп

За інформацією авторитетного видання The Atlantic, ця геополітична ініціатива наразі перебуває на початковій стадії розробки. Ідею американському президенту презентував спеціальний посланець США у Східній Європі Джон Коул, який, своєю чергою, запозичив її у російського опозиційного журналіста та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова.

Дипломат має успішний досвід реалізації подібних сценаріїв. Раніше Коулу вдалося успішно протестувати такий підхід у відносинах із білоруським диктатором Олександром Лукашенком, коли в обмін на послаблення економічного тиску з боку Вашингтона Мінськ звільнив з-за ґрат десятки опозиціонерів.

"Ця пропозиція дозволяє команді Дональда Трампа одночасно реалізувати кілька стратегічних завдань, — зазначають аналітики видання, аналізуючи внутрішні мотиви Білого дому: — Мова йде як про поступове повернення Російської Федерації до глобальної економічної системи, так і про підписання комерційно вигідних контрактів на постачання російської сировини та енергоносіїв. Крім того, такий крок суттєво зміцнить позиції самого лідера США у перегонах за Нобелівською премією миру".

На переконання Джона Коула, відновлення торгово-економічних зв'язків із Москвою здатне стати ефективним інструментом для деескалації. Дипломат вважає, що зниження градусу напруги між Кремлем та Заходом допоможе значно швидше досягти домовленостей про припинення вогню в Україні. Дональд Трамп уже схвалив запуск цього процесу, а Білий дім офіційно висунув кандидатуру Коула на посаду спеціального представника президента з питань заручників у ранзі посла.

Водночас журналісти The Atlantic попереджають про серйозні геополітичні ризики такого кроку.

"Різка зміна стратегії Вашингтона щодо Кремля та спроби пом'якшити тиск неминуче спровокують хвилю обурення, — підкреслює видання, прогнозуючи реакцію міжнародної спільноти: — Проти таких компромісів виступлять не лише українське суспільство та європейські лідери, а й значна частина соратників самого Трампа в Конгресі США, які наполягають на жорсткій лінії стримування агресора".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий застосувати нові санкції проти Росії, якщо це буде необхідно для припинення війни в Україні. Про це американський лідер сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.