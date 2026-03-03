logo_ukra

Трамп обіцяє моторошну помсту Ірану: що розлютило президента США

Дональд Трамп обіцяє помститися за удар по посольству США в Ер-Ріяді

3 березня 2026, 11:09
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "відповідь" за атаку на американське посольство у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві кореспондента Fox News у соцмережі Х.

Трамп обіцяє моторошну помсту Ірану: що розлютило президента США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст розповідає, що після атаки у неї відбулася розмова із головою Білого дому. Трамп заявив, що "невдовзі всі побачать, якою буде відповідь на напад на посольство США в Ер-Ріяді та вбивство американських військовослужбовців під час протистояння з Іраном".

"Він (Трамп — ред.) також сказав мені, що не вважає, що присутність військових на місцях буде необхідною", — повідомила журналістка.

Варто зазначити, що в Міністерстві оборони Саудівської Аравії повідомили, що внаслідок влучення двох безпілотників на території диппредставництва виникла невелика пожежа. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Після інциденту посольство США закликало своїх громадян залишатися в укриттях у містах Джідда, Ер-Ріяд та Дахран. Американцям також рекомендували утриматися від необов'язкових поїздок до військових об'єктів у регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" – за ескалацією конфлікту на Близькому Сході слідкує весь світ. Протистояння між Іраном та Ізраїлем із США торкнулося й інших країн Перської затоки. Про що говорять заяви та дії ключових світових гравців на події в Ірані та навколо Ірану? Зокрема, про що говорить позиція Москви, яка, окрім гучних заяв, не готова заступатися за свого ключового союзника на Близькому Сході? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – війна проти Ірану: Дональд Трамп зробив першу заяву.




