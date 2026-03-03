Трамп обіцяє моторошну помсту Ірану: що розлютило президента США

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "відповідь" за атаку на американське посольство у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві кореспондента Fox News у соцмережі Х.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст розповідає, що після атаки у неї відбулася розмова із головою Білого дому. Трамп заявив, що "невдовзі всі побачать, якою буде відповідь на напад на посольство США в Ер-Ріяді та вбивство американських військовослужбовців під час протистояння з Іраном".

"Він (Трамп — ред.) також сказав мені, що не вважає, що присутність військових на місцях буде необхідною", — повідомила журналістка.

Варто зазначити, що в Міністерстві оборони Саудівської Аравії повідомили, що внаслідок влучення двох безпілотників на території диппредставництва виникла невелика пожежа. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Після інциденту посольство США закликало своїх громадян залишатися в укриттях у містах Джідда, Ер-Ріяд та Дахран. Американцям також рекомендували утриматися від необов'язкових поїздок до військових об'єктів у регіоні.

