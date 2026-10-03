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Трамп передумав перекривати експорт дизеля: чим США заплатили за вирішення проблеми з паливом

Вашингтон відмовився від заборони на експорт дизельного палива після того, як країни G7 домовилися вивільнити 100 млн барелів нафти та нафтопродуктів із резервів

3 жовтня 2026, 15:05
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп відмовився від заборони експорту дизельного палива. Рішення надійшло після домовленості країн "Групи семи" про масштабне вивільнення стратегічних запасів нафти та палива на тлі зростання цін.

Трамп передумав перекривати експорт дизеля: чим США заплатили за вирішення проблеми з паливом

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми не будемо вводити заборону на експорт", — заявив Дональд Трамп.

Так він прокоментував домовленості із європейськими країнами. За його словами, Європа має значні запаси дизельного палива і тепер зробить суттєвий внесок у збільшення світової пропозиції.

2 жовтня країни G7 узгодили координований випуск ринку до 100 млн барелів сирої нафти і нафтопродуктів. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство. Істотна частина дизельних запасів має потрапити ринку вже у перші 20 днів.

Як повідомляє Financial Times, близько 40 млн. барелів може надійти зі стратегічного нафтового резерву США, а європейські країни готові надати приблизно 50 млн. барелів дизельного палива. Решта припаде на країни Азії.

Домовленість стала розв'язкою суперечки навколо можливої американської заборони експорту дизеля. На тлі різкого зростання цін Вашингтон розглядав обмеження постачання за кордон як спосіб збільшити пропозицію палива всередині країни.

Проте нафтова галузь США виступала проти такого кроку, попереджаючи про наслідки світового ринку. Європа, зокрема, залежить від постачання дизельного палива зі США.

У спільній заяві країни G7 також підтвердили намір не запроваджувати обмеження на експорт енергетичних товарів між учасниками групи та закликали інших виробників не робити кроків, здатних посилити напруженість на ринку.

На тлі угоди ціни на дизель почали знижуватись. Європейські ф'ючерси на дизель, за даними FT, впали приблизно на 8% після оголошення вивільнення запасів.

При цьому G7 залишила можливість додаткових поставок із резервів, якщо ситуація на енергетичному ринку вимагатиме нових заходів. Таким чином, Вашингтон поки що зробив ставку не на заборону експорту, а на збільшення пропозиції палива відразу з кількох стратегічних резервів.

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Джерело: https://www.ft.com/content/97200b07-755c-40ce-a50b-b51666bd4b7e?syn-25a6b1a6=1
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