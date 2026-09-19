Трамп переходить до нового етапу примусу Росії до миру: деталі

Президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав законопроект HR 5334, який отримав назву "Закон Ліндсі О. Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану у 2026 році". Про це повідомив Білий дім.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Документ розширює дію передбачених американським законодавством санкцій, тарифів та заборон щодо Росії, а також продовжує чинні санкційні заходи проти Ірану. Закон набрав чинності після підписання президентом.

Одне з ключових положень стосується додаткових обмежень проти російських державних чиновників, фінансових структур, олігархів та учасників так званого тіньового флоту. Крім того, президент США отримує повноваження вводити мита у розмірі до 100% проти країн, які закуповують російську нафту та газ.

Таким чином, новий механізм передбачає тиск не лише безпосередньо на російські компанії та фізичних осіб, а й на держави, які продовжують проводити певні операції з російським енергетичним сектором.

Окремий блок закону присвячено Ірану. Чинність існуючих санкцій проти країни продовжується ще на п'ять років. В адміністрації США раніше заявляли, що ці повноваження мають використовуватись у рамках тиску на Іран та для обмеження його можливостей.

Закон пов'язаний із сенатором Ліндсі Гремом, який був одним із його авторів. В офіційному документі Білого дому також наголошувалося, що адміністрація підтримує розширення санкційних інструментів проти Росії та продовження санкційного режиму щодо Ірану.

Тепер подальший ефект закону залежатиме у тому числі від того, чи скористається адміністрація Трампа наданими повноваженнями та в якому обсязі. Зокрема, йдеться про можливе застосування підвищених тарифів до держав, які закуповують російські енергоносії.

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