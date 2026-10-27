У США заговорили про ввідсторонення Трампа з посади президента: що сталося

Різка суперечка Дональда Трампа з журналістом в Овальному кабінеті спровокувала нову хвилю обговорень щодо когнітивного здоров’я президента США. Після поширення відео в соціальних мережах деякі користувачі припустили, що агресивна поведінка може свідчити про деменцію. Водночас Білий дім наполягає, що президент має відмінний стан здоров’я.

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Як пише Irish Star, приводом для конфлікту стало запитання кореспондента The Independent у Білому домі Ендрю Файнберга про плани Трампа реконструювати громадське поле для гольфу у Вашингтоні. Під час розмови президент кілька разів вимагав від журналіста замовкнути, вказував на нього пальцем і закликав бути обережним.

"Я не знаю, хто ти, в біса, такий, але тобі краще бути обережним", — заявив Трамп.

Коли Файнберг спробував продовжити, президент додав: "Тихо. Тихо! Що з тобою не так, ти хвора людина?"

Відео швидко поширилося в соцмережах. Деякі користувачі пов’язали поведінку Трампа з можливими когнітивними порушеннями. Радіоведучий Марк Бленд заявив, що когнітивний стан президента має стати підставою для його усунення від посади, якщо проблеми зі здоров’ям Джо Байдена раніше вважали несумісними з участю у виборчій кампанії.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, деменція впливає на пам’ять, мислення, спілкування, настрій і поведінку. У деяких випадках людина може втрачати емоційний контроль, ставати тривожною або поводитися незвично.

Однак зміни поведінки не є типовою ранньою ознакою більшості форм деменції. Alzheimer’s Society серед поширених проявів називає проблеми з пам’яттю, добором слів, плануванням і ухваленням рішень. Окремо виділяють поведінковий варіант лобово-скроневої деменції, який може супроводжуватися імпульсивністю, втратою стриманості та зниженням здатності співпереживати іншим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зізнався, що має дуже серйозні проблеми зі здоров’ям.