З'явилося перше фото з Мадуро після затримання

У мережі з'явилось, як стверджується, перше фото Ніколаса Мадуро після його затримання. Як раніше повідомлялося, США заявили про захоплення в полон президента Венесуели Мадуро разом із дружиною.

Ніколаса Мадуро. Фото: із відкритих джерел

CBS News повідомляє, що Мадуро був захоплений у полон силами "Дельта", елітним підрозділом спеціального призначення американської армії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Сполучені Штати Америки успішно завдали широкомасштабного удару проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною захопили і вивезли з країни", — йдеться у повідомленні.

За його словами, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженням американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.