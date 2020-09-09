Санкции за «Новичок»: как отравление Навального повлияет на отношения Запада и России

В начале недели врачи берлинской клиники "Шарите" вывели из искусственной комы российского оппозиционера Алексея Навального –последовательного критика политики президента РФ Владимира Путина. Как выяснили медицинские эксперты немецкой армии, автор видео о коррупции в высших эшелонах власти в России стал еще одной жертвой запрещенного советского нервнопаралитического агента "Новичок", которым пытались отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери в 2018 году.



Российский оппозиционер Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа в самолете во время перелета из Томска в Москву. Попытка убийства очередного оппозиционного политика вызвала поток критики из уст западных политиков в адрес российского руководства. Поведение России на международной арене во многом зависит от того, как международное сообщество реагирует на нарушения с ее стороны Конвенции о запрещении химического оружия и Международного пакта о гражданских и политических правах. Вопрос о том, станет ли отравление Навального отправной точкой для нового пакета антироссийских санкций и насколько жесткими они будут, пока остается открытым.

Российский Джамаль Хашогги

История с отравлением Навального напоминает убийство спецслужбами Саудовской Аравии оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло в пределах консульства королевства в Стамбуле. Аравийский журналист выступал против проведения Саудовской Аравией военной операции в Йемене по отношению к повстанцам хуситам, бойкота и международной изоляции Катара рядом ближневосточных стран, критиковал правящий режим в Эр-Рияде (особенно – наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который сосредоточил в своих руках ключевые полномочия). Хашогги убили и расчленили за то, что он слишком много говорил, даже находясь за пределами родины.

Алексей Навальный в этом плане ничем не уступает саудовскому журналисту. Он сосредоточился на критике Кремля в подходящее для этого время. Вероятно, в Кремле решили ликвидировать оппозиционера по двум причинам. Во-первых, бывший внештатный советник губернатора Кировской области и автор компрометирующего документального фильма "Он вам не Димон" о коррупционных схемах бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сосредоточился на информационном освещении антиправительственных акций протеста в Хабаровске против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, освобожденного от должности российским президентом под предлогом утраты доверия. Член "Либерально-демократической партии России" Фургал сумел победить на последних региональных выборах в 2018 году кандидата от правящей "Единой России" Вячеслава Шпорта.

На ютуб-канале "Штаб Навального" появились видео о проблемах Дальнего Востока, коррупционных скандалах при участии тамошних чиновников, которые сыграли не последнюю роль в протестной активности местных жителей. Российскому руководству не выгодно, чтобы хабаровские митинги стали прецедентом для распространения народных волнений на другие регионы РФ, которые мог бы возглавить лидер оппозиционной партии "Россия будущего" Навальный, учитывая его организаторские способности, харизму и амбиции. В 2018 году политик после отказа ЦИК в его регистрации в качестве кандидата на пост президента организовал всероссийскую акцию протеста "Он нам не царь".

Во-вторых, внезапная смерть Навального, достаточно известного россиянина в западных кругах, была рассчитана на отвлечение внимания Запада от акций протеста в Белоруссии против пользующегося поддержкой Кремля президента Александра Лукашенко, фальсифицировавшего результаты выборов. К слову, "Штаб Навального" активно освещает события в Минске, публикует интервью с демонстрантами. Причина смерти оппозиционера должна была остаться загадкой. Его отравили в самолете, чтобы исключить возможность своевременной госпитализации. Однако, как и Скрипалю, Навальному удалось выжить после дозы "Новичка" и власти РФ оказалась в щекотливом положении, так как снова попали в эпицентр скандала, связанного с нарушением запрета ООН на производство и хранение химического оружия.

Раскол в Европе

Общего мнения в странах-членах Евросоюза насчет введения санкций в ответ на нарушение Россией режима нераспространения оружия массового поражения нет. Россия как участница Конвенции о запрещении химического оружия должна была уничтожить все его запасы. Например применение химического оружия против своих противников режимом президента Сирии Башара Асада стало основанием для введения персональных санкций США и ЕС в отношении отдельных российских и сирийских граждан в 2017-2019 годы.

Среди представителей правящей элиты Германии мнения насчет ответных мер на отравление Навального разделились. Наиболее жесткую позицию занял член правящей партии "Христианско-демократический союз" и председатель парламентского комитета по международным отношениям Норберт Рентген. Политик предложил отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, который завершен на 90%. С Рентгеном солидарна немецкая партия зеленых. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал россиян провести беспристрастное расследование, поделиться информацией об отравлении и не вынуждать Германию изменить позицию по "Северному потоку-2".

Министр экономики Германии Петер Альтмайер сомневается в эффективности антироссийских санкций, но полагает, что отсутствие реакции на отравление Навального ослабит позицию Германии по отношению к РФ. Канцлер Германии Ангела Меркель, чье мнение может повлиять на расположение ЕС в целом, заняла двойственную позицию. Сначала она заявила, что не видит смысла связывать отравление российского оппозиционера с позицией по газопроводу, но позднее поддержала Мааса. Немцы, скорее, просто пригрозили РФ санкциями, в том числе в отношении "Северного потока-2", чем выразили готовность это сделать.

Жестко отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который заявил, что кроме осуждения действий РФ должны быть введены суровые санкции. Польский премьер считает, что отравление Навального должно изменить позицию Германии и ЕС по отношению к "Северному потоку-2", который лишит Украину возможности осуществлять транзит природного газа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал международное сообщество предпринять всевозможные меры для того, чтобы привлечь виновных в отравлении к ответственности, пригрозив РФ серьезными последствиями. Политолог Клаус Сегберс уверен в том, что было предпринято достаточно попыток для диалога с руководством РФ, которое не готово к этому. Подтверждение тому – оккупация отдельных территорий Грузии и Украины, сбитый малайзийский пассажирский самолет над Донбассом, покушения на оппозиционных политиков.

Сдержанно отозвался президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер выразил готовность оказать любую необходимую помощь Навальному и его семье, вплоть до предоставления политического убежища, но выступает за диалог с Россией и укрепление отношений с ней в сфере безопасности и экономики. Эксперт Центра исследований европейской политики Стивен Блокманс считает, что не стоит ожидать от ЕС масштабных санкций против отдельных отраслей экономики России, поскольку такое решение не найдет единогласной поддержки среди всех стран-членов.

Эксперт полагает, что против ограничительных мер выступят такие страны как Италия и Венгрия, которые заинтересованы в развитии торгово-экономического сотрудничества РФ. Блокманс считает: европейцев сдерживает от введения санкций тот факт, что Навального отравили на территории России. Это, в отличие от инцидента в Солсбери, нельзя рассматривать как угрозу для европейской безопасности. Максимум, на что пойдет ЕС, так это на введение символических персональных санкций по отношению к чиновникам, которые могут иметь отношение к нарушению режима нераспространения химического оружия, включая запрет на поездки в европейские страны, заморозку активов.

Отсутствие скоординированной и решительной позиции Европы по отношению к неоднократным случаям нарушения Россией международного запрета на применение химического оружия, попирание демократических ценностей, в очередной раз подчеркивает нежелание обострять отношения с Кремлем и предпринимать более серьезные меры давления: отказ от газопровода "Северный поток-2" и отключение российских банков от СВИФТ. РФ не будет идти на попятную в Украине, Грузии и Сирии, учитывая пассивность и нерешительность европейцев.

Американский подход

США могут использовать отравление Навального как предлог для введения новых санкций, нацеленных на срыв строительства газопровода "Северный поток-2". Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом воспринял разговоры в Германии о возможной отмене строительства российского газопровода. Штаты заинтересованы в сокращении поставок российского газа на европейский рынок, чтобы освободить для себя нишу и увеличить поставки сжиженного природного газа, который стоит дороже. Трамп неоднократно упрекал Меркель в том, что Германия обогащает РФ, покупая ее газ, но при этом полагается на защиту со стороны США в случае российской агрессии. Америка уже давно готовиться похоронить "Северный поток-2" под гнетом санкций, и сейчас для этого появился подходящий повод.

Строительство газопровода было заморожено в декабре 2019 года под угрозой введения США санкций в отношении компаний, принимающих в нем участие. Поскольку Россия пытается достроить газопровод своими усилиями, то в Конгрессе США стали прорабатывать варианты ужесточения санкций. В июле 2020 года сенатор-республиканец Тед Круз призвал принять законодательство, которое позволит ввести санкции в отношении страховых компаний и сертификационных органов, задействованных в проекте.

По информации госсекретаря США Майка Помпео, Госдеп работает над поправками о включении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в принятый три года назад акт "О противостоянии противникам Америки посредством санкций". В августе Круз и еще два сенатора Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили обложить экономическими и правовыми санкциями немецкий город Сасснитц на острове Рюген, где расположен порт Мукран, используемый в качестве логистического хаба и места для стоянки российского судна "Академик Черский", осуществляющий укладку и монтаж труб по дну Балтийского моря.

Украинский контекст

Украине выгодно, чтобы в качестве ответа за отравление Навального Америка и Европа ввела санкции против России, сорвав финальную стадию строительства газопровода "Северный поток-2". В случае ввода газопровода в эксплуатацию, Украина рискует потерять доход в размере до 3 млрд гривен от транзита российского природного газа в Европу через свою газотранспортную систему. Министерство иностранных дел Украины осудило отравление Навального Россией и расценило это как преступный акт и наступление на демократию.

В то же время необходимо понимать, что как политический деятель Навальный, в своих взглядах на внешнеполитические вопросы, в чем-то схож с политической элитой РФ. Он не либерал, а представитель оппозиции ультраправого толка. В августе 2008 года Навальный поддержал агрессию России в Грузии, призвал устроить блокаду южнокавказской республики, оказать финансовую и военную помощь сепаратистским режимам Абхазии и Южной Осетии. Что касается украинского вопроса, то в отличие от Кремля он не отрицает присутствие российских войск и вооружений на Донбассе и обвиняет Путина в том, что он испортил отношения с Украиной настолько, что она стала для РФ враждебным государством. Навальный не видит смысла возвращать Крым в состав Украины без проведения на полуострове нового референдума.

Украине не стоит питать надежды на готовность представителей российской оппозиции пойти на нормализацию отношений на наших условиях, включая восстановление территориальной целостности.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который 7 сентября вышел из комы в немецкой клинике “Шарите”, продолжает идти на поправку. Западные эксперты, полагаясь на результаты анализов об отравлении Навального смертельным ядом из группы “Новичок”, рассказали, благодаря чему жертве покушения все же удалось выжить.

Также мы писали, что эксперты-токсикологи, анализируя произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным говорят, что в результате отравления химическим оружием “Новичок” политик мог быть не единственной жертвой. Но, вероятно, атака на Навального была точечной. И именно в эту версию укладывается то, что яд подмешали в чай.



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