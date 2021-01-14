Политический путь Трампа: взлеты и падения самого эксцентричного президента США

Осталось меньше недели до окончания президентского срока Дональда Трампа, который был насыщен политическими скандалами. В следующую среду, 20 января, состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, представителя Демократической партии. Трамп стал единственным президентом США, которому дважды объявили импичмент. Он покидает Белый Дом в условиях крупнейшего политического кризиса, со времен окончания Гражданской войны в 1865 году.



Дональд Трамп. Фото: AP Photo / Gerald Herbert

Более двух месяцев Дональд Трамп отказывался признать свое поражение на выборах, обвинял демократов в фальсификации результатов голосования и даже попытался устроить революцию, которая закончилась беспорядками 6 января в здании Конгресса США, куда ворвались его сторонники.

Бывший губернатор штата Калифорния, актер и сторонник Республиканской партии Арнольд Шварценеггер сравнил штурм Конгресса с событиями "Хрустальной ночи" (еврейские погромы) в Нацистской Германии и назвал Трампа худшим президентом.

Феномен Трампа

Секрет успеха Трампа на президентских выборах 2016 года кроется в наследии, которое оставил его предшественник Барак Обама, а также его соратница, бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Любимцы истеблишмента Обама и Клинтон с реформистской повесткой в финансовой и социальной сфере, глобализмом во внешней политике, либерализацией миграционного режима, защитой демократии, прав сексуальных, религиозных и расовых меньшинств и даже нелегальных мигрантов расходились с ожиданиями значительного числа белых набожных американцев среднего класса, простых рабочих из провинциальных населенных пунктов, так называемой одноэтажной Америки.

Американская глубинка устала от засилья в большой политике выходцев из прибрежных мегаполисов, невыполненных обещаний демократа Обамы завершить "вечные войны" на Ближнем Востоке, сократить разрыв между богатыми и бедными, от роли международного полицейского и защитника демократии во всем мире возложенную на США со времен окончания Второй Мировой войны, за которую приходится платить не только средствами налогоплательщиков, но и человеческими жизнями. Консервативные американцы из Техаса и других южных штатов устали от мигрантов, которые не вписываются в их привычный образ жизни и христианские ценности, узрели в них угрозу своей идентичности.

Политические эксперты Джон Кардилло и Энтони Зуркер считают, что представители политической элиты из прибрежных городов игнорировали проблемы сельских жителей. Аналитик Патрик Торнтон вовсе уверен, что не только истеблишмент игнорировал одноэтажную Америку, но и сам средний класс изолировался от них. Вращавшийся в высшем обществе владелец строительного конгломерата Trump Organization, казино и гостиниц, конкурса красоты "Мисс Вселенная" с состоянием в 3,7 млрд долл. сумел подстроиться под настроения солидной группы американских избирателей, голосующих не только за демократов, но и за республиканцев.

Стараниями политтехнологов Трамп построил имидж успешного, но в то же время простого и свойского мужика, которому близки христианские и семейные ценности, и который реализовал свою американскую мечту, а на старости лет решил послужить на благо своих соотечественников, "вернуть" им Америку и "сделать" ее снова "великой". Такими были его лозунги.

По мнению Зуркера, кандидат в президенты Трамп противопоставил себя не только политической элите из Демократической партии, но и истеблишменту внутри Республиканской партии, включая бывшего губернатора штата Флорида Джеба Буша, экс-губернатора штата Огайо Джона Кейсика, отодвинуть на задний план ультраконсервативных сенаторов-республиканцев Теда Круза и Марко Рубио, выдвинувших свои кандидатуры на пост президента. Трамп полюбился простым американцам, потому что он был изгоем в политических кругах. На руку Трампа сыграли откровенные просчеты и непоследовательность Хиллари Клинтон. Кандидат-демократ разозлила достаточно американцев со средним образованием своими заявлениями о том, что ее оппонента поддерживают откровенные простолюдины. После этого, на митингах будущего президента появились плакаты с красноречивыми надписями "Простолюдины за Трампа".

Зуркер полагает, что залогом победы Трампа стало проведение крупных митингов в штатах Огайо, Флорида, Северная Каролина, Вирджиния, Колорадо, Висконсин, Пенсильвания, где рабочий класс голосует не только за республиканцев, но и за демократов. Также политик активно общался со своими избирателями через соцсети.

Аналитик Доменик Монтанаро считает, что на президентских выборах 2016 года Демократическая партия потеряла поддержку пролетариата. Трамп пообещал то, что не был готов сделать ни один политик: ограничить миграцию, построить стену от нелегалов на границе с Мексикой, заставить корпорации вернуть производства из других стран в Америку, не закрывать убыточные угольные шахты, урезать расходы на международные инициативы, отменить штрафы за отсутствие страховки, которые ввели при Обаме. Провинциальная Америка хотела видеть в Белом Доме близкого по духу человека, который их услышит, и на эту роль подошел Трамп.

Успехи и провалы

Трампу было чем похвастаться в экономике до начала пандемии коронавируса в 2020 году. Как сообщает аналитик Джозеф Зебальос-Роиг, в первые три года его президентства темпы экономического роста составляли на 2,5%, каждый месяц появлялось 182 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы достиг самой низкой отметки в 3,5% за последние 50 лет. При Трампе были снижены налоги для бизнеса, начался бум в сфере добычи и экспорта нефти и природного газа, увеличился уровень средней зарплаты, чего не наблюдалось в годы правления Обамы.

Хотя, бывший экономист Белого Дома Аарон Соджорнер считает, что президент не оказывает существенное влияние на развитие экономических процессов. Доля истины в словах Соджорнера есть, так как администрация Трампа оказалась бессильной перед негативными социально-экономическими последствиями пандемии коронавируса, которая привела к потере 22 млн рабочих, увеличению безработицы до 15% в феврале-апреле прошлого года. Экономические успехи администрации Трампа пошли прахом. Не удалось Трампу сократить госдолг и дефицит бюджета.

Не в пользу Трампа сыграло его скептическое отношение к карантинным мероприятиям в начале пандемии коронавируса. Президента критикуют за то, что он не предпринял своевременных действий для предотвращения масштабного распространения болезни. COVID-19 унес жизни свыше 300 тыс. американцев.

Некоторые внутриполитические инициативы Трампа в интересах его электората так и не были поняты большинством американцев. Президент явно перегнул палку с ужесточением миграционного режима. Объектом критики стала политика разделения членов семей нелегальных мигрантов, задержанных на границе. Матерей отделяли от детей и распределяли по разным местам временного заключения. Потомки мигрантов из Латинской Америки и Азии раскритиковали решение властей отменить выдачу рабочих виз для специалистов средней квалификации, а ограничиться приемом исключительно высококвалифицированных мигрантов. К скандалам внутри страны и ухудшению отношений с Мексикой привела инициатива по строительству пограничной стены, которую так и не удалось достроить. Демократы критиковали решение Трампа прекратить прием беженцев-мусульман из горячих точек.

Противники Трампа преподносили его миграционную политику как проявление расизма, дискриминации по этническому признаку. Сдержанная реакция президента на столкновения между сторонниками и противниками демонтажа памятника генералу Роберту Ли, популярному среди американских ультраправых и противников миграции деятелю времен Гражданской войны в городе Шарлоттсвилль в августе 2017 года породила разговоры о том, что Трамп разобщает американцев.

Сокрушительный удар по рейтингам президента нанесло убийство белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в мае 2020 года. Трагедия спровоцировала масштабное протестное движение Black lives matter, которое поддержали сенатор Камала Харрис и бывший вице-президент Джо Байден. Победу демократам на президентских выборах, выборах в Палату представителей и Сенат принесли голоса подавляющей части афроамериканцев, американцев латиноамериканского и азиатского происхождения, жителей мегаполисов, молодежи.

Во внешней политике команда Трампа не побоялась отойти от неработающих принципов и подходов, действовать без оглядки на мнение союзников. США отошли от признанного ООН принципа двух государств при урегулировании палестино-израильского конфликта, признали столицей Израиля город Иерусалимом, его право на аннексию части территории Западного берега реки Иордан в обмен на инвестирование в развитие Сектора Газа, Ливана, Египта, Иордании, согласно плану его зятя и советника Джареда Кушнера.

Трамп заключил мирный договор с исламистским движением "Талибан" в Афганистане, активизировал переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова, оказал успешное посредничество в переговорах Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Суданом, которые договорились об установлении дипломатических отношений, в переговорах Сербии и Косово, чьи лидеры договорились о возобновлении торговли и транспортного сообщения. Он дал понять союзникам по НАТО, что Америка – это не благотворительный фонд и каждый должен увеличить расходы на оборону для обеспечения евроатлантической безопасности. США вышли из Парижского соглашения о защите климата, условия которого ставят под вопрос существование угольной промышленности и энергоемких производств.

Однако план Кушнера не был принят палестинцами и большинством арабских стран. Выход США из ядерной сделки с Ираном, Парижского соглашения о защите климата испортили отношения с европейскими союзниками. Новые санкции против Ирана и России не сделали поведение этих стран более предсказуемым и безопасным. Трампу не удалось убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. Торговая война с Китаем создала неудобства для американских компаний, которые там работают. Трампу не удалось укрепить позиции США на международной арене, которые пошатнулись в годы правления Буша-младшего и Барака Обамы, а вакуум, который оставляют за собой американцы на Ближнем Востоке и в Африке заполняют Россия и Китай.

Жажда власти

Дональд Трамп — не единственный президент США, который пробыл на своем посту один срок и не добился переизбрания несмотря по разным обстоятельствам.

Политическую карьеру демократа Линдона Джонсона подкосили большие потери американских военных во Вьетнамской войне, протестные выступления пацифистов и афроамериканцев. Он не стал баллотироваться на второй срок на президентских выборах 1968 года по причине низкой популярности.

Республиканец Джеральд Форд проиграл демократу Джимми Картеру в 1976 году, так как ему приходилось предпринимать непопулярные меры для вывода страны из экономического кризиса. Картер проиграл республиканцу Рональду Рейгану на фоне неудач во внешней и внутренней политике. Та же участь постигла республиканца Джорджа Буша-старшего на выборах 1992 года, поскольку он нарушил обещания перед электоратом и повысил налоги. Все они признали свое поражение и покинули Белый Дом, не создавая препятствий для передачи власти своим наследникам.

Дональд Трамп решил отличиться и напоследок поиграть на нервах своих оппонентов из Демократической партии, отомстить за провокации в течении его президентского срока. Четыре года назад демократы подозревали Россию во вмешательстве в избирательную кампанию и влиянии на исход выборов в пользу Трампа, что в конечном счете опроверг в своем расследовании бывший директор ФБР Роберт Мюллер. В сентябре 2019 года лидер демократического большинства в Палате представителей Ненси Пелоси инициировала процедуру импичмента президента, обвиняя его в давлении на президента Владимира Зеленского. Президент вывел на улицу своих сторонников точно так же, как это сделала Демократическая партия после убийства Флойда.

Однако Трамп перешел грань закона. Многотысячный митинг его сторонников в Вашингтоне, куда со всей Америки съехались приверженцы теорий заговора и ультраправых идей, закончился захватом и погромом Капитолия – комплекса, где заседает Конгресс США. На митинге президент призвал толпу идти на Капитолий и показать силу, что означает подстрекательство к незаконному захвату госучреждения. Палата представителей Конгресса США 13 января проголосовала за импичмент – отстранение Трампа от власти. Трампу наверняка грозят судебные тяжбы после окончания президентских полномочий и утраты правового иммунитета. На этот раз чрезмерная эксцентричность сыграла не в пользу Трампа.

Напомним, 20 января во время инаугурации президента США Джозефа Байдена нашу страну официально представит посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко, как и послы других государств. Эксперты прогнозируют, что это не помешает многим известным политикам пытаться подобраться поближе к Байдену. "Комментарии" разбирались, у кого больше шансов и почему, а также в том, что это даст конкретным политикам и Украине в целом.

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