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Африканская страна обвинила Россию из-за выхода с зернового соглашения: это удар в спину

Кения обвиняет Россию из-за прекращения Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла получать из Украины зерно и другие продукты, которые помогали бороться с голодом.

сегодня, 16:55
Автор:
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Slava Kot
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Министерство иностранных дел Кении выступило с заявлением, в котором раскритиковало действия России из-за прекращения Черноморской зерновой инициативы. Представитель Кении указал, что это удар по мировым ценам на продовольственную безопасность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter главного секретаря иностранных дел Кении Корир Синг'Оэй. 

Африканская страна обвинила Россию из-за выхода с зернового соглашения: это удар в спину

Кенийский политик Корир Синг'Оей. Фото из открытых источников

Российское правительство заявило, что не будет продолжать "зерновой коридор", позволявший безопасный экспорт украинских продуктов в страны Африки, Азии и Европы. Кенийский представитель в своих соцсетях обвинил Россию в усилении кризиса в Африке.


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"Решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы является ударом в спину по глобальным ценам на продовольственную безопасность и непропорционально влияет на пострадавшие от засухи страны Африканского Рога", — заявил Корир Синг'Оэй.

Европейский Союз также критически высказался по поводу решения России остановить участие в зерновом соглашении назвав это "абсолютно аморальным" и "циничным шагом".

Напомним, что Черноморская зерновая инициатива разрешила экспортировать более 30 миллионов тонн продуктов. Продовольственная программа ООН отправила для гуманитарных целей более 725 тыс. тонн продуктов в регионы, страдающие из-за проблем с голодом, в частности, это касается таких стран как Эфиопия, Кения, Сомали, Судан, Йемен, Афганистан и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны отказались признать Россию ответственной за войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Сенегале, который рассказал о требовании, которое поставили лидеры Африки перед Путиным во время встречи в Москве по африканскому мирному плану.



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Источник: https://twitter.com/SingoeiAKorir/status/1680995973311393792
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