Депутат из Танзании не смог выговорить присягу и был уволен (ВИДЕО)

Неприятная история случилась с депутатом парламента Танзании Фрэнсисом Ндуланом. Политик был так близок к повышению, но не смог прочитать текст присяги и был уволен.

депутат из Танзании оконфузился (скриншот из видео)

На аккаунте Swahili Times в социальной сети Twitter появился видеоролик, на котором видно, как депутата приглашают на сцену, где он должен прочитать с листика текст присяги. Но в какой-то момент у политика начинаются проблемы с чтением, и он начинает по несколько раз повторять одну и ту же фразу.

Выступление Фрэнсиса Ндулана, который претендовал на пост помощника главы Министерства горнодобывающей промышленности, длилось несколько минут, после чего его попросили вернуть присягу и вернутся на свое место.

На церемонии присутствовал президент страны Джон Магуфули, позже он заявил, что передаст эту должность другому человеку, который сможет прочитать присягу должным образом.

К слову, депутатское место Фрэнсис Ндулан сохранил, а вот повышение уже явно не получит. Сам политик никак не объяснил, почему у него появились проблемы с произнесением клятвы.

Пользователи сети отметили в комментариях, что возможно депутат заикается, поэтому ему сложно было читать. Другие же подчеркнули, что ему стоило заранее ознакомиться с текстом или выучить его наизусть.

Напомним, что недавно депутатом местного совета города Омпундия (Намибия) стал Адольф Гитлер . Политик заявил, что несмотря на свое имя, он не разделяет идеи нацизма и не стремится захватить мир.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что евродепутат подал в отставку после оргии на секс-вечеринке в Брюсселе.

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