kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18269.89

ETH/USD

568.87

LTC/USD

75.73

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Африка Депутат из Танзании не смог выговорить присягу и был уволен (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Депутат из Танзании не смог выговорить присягу и был уволен (ВИДЕО)

Сам депутат этот инцидент не прокомментировал

сегодня, 20:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Неприятная история случилась с депутатом парламента Танзании Фрэнсисом Ндуланом. Политик был так близок к повышению, но не смог прочитать текст присяги и был уволен. 

Депутат из Танзании не смог выговорить присягу и был уволен (ВИДЕО)

депутат из Танзании оконфузился (скриншот из видео)

На аккаунте Swahili Times в социальной сети Twitter появился видеоролик, на котором видно, как депутата приглашают на сцену, где он должен прочитать с листика текст присяги. Но в какой-то момент у политика начинаются проблемы с чтением, и он начинает по несколько раз повторять одну и ту же фразу.

Выступление Фрэнсиса Ндулана, который претендовал на пост помощника главы Министерства горнодобывающей промышленности, длилось несколько минут, после чего его попросили вернуть присягу и вернутся на свое место. 

На церемонии присутствовал президент страны Джон Магуфули, позже он заявил, что передаст эту должность другому человеку, который сможет прочитать присягу должным образом. 

К слову, депутатское место Фрэнсис Ндулан сохранил, а вот повышение уже явно не получит. Сам политик никак не объяснил, почему у него появились проблемы с произнесением клятвы. 

Пользователи сети отметили в комментариях, что возможно депутат заикается, поэтому ему сложно было читать. Другие же подчеркнули, что ему стоило заранее ознакомиться с текстом или выучить его наизусть.

Напомним, что недавно депутатом местного совета города Омпундия (Намибия) стал Адольф Гитлер. Политик заявил, что несмотря на свое имя, он не разделяет идеи нацизма и не стремится захватить мир.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что евродепутат подал в отставку после оргии на секс-вечеринке в Брюсселе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ