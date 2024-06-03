logo

BTC/USD

69195.25

ETH/USD

3822.05

LTC/USD

83.78

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка "Друзья Путина" потеряли большинство после оглашения результатов выборов
commentss НОВОСТИ Все новости

"Друзья Путина" потеряли большинство после оглашения результатов выборов

Правящая партия Южной Африки АНК впервые в истории страны потеряла большинство в парламенте страны.

сегодня, 10:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Африканский национальный конгресс (АНК) получил на парламентских выборах 40,21% голосов, что явилось самым низким результатом в истории партии за последние 30 лет. Таким образом, АНК впервые после окончания апартеида в 1994 году должна будет договариваться с другими партиями, чтобы сформировать коалиционное правительство.

"Друзья Путина" потеряли большинство после оглашения результатов выборов

Сирил Рамафоса и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Партия АНК получила большинство на всех шести национальных выборах, состоявшихся в демократический период в ЮАР, когда в 1994 году Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом страны.

Несмотря на победу АНК на очередных выборах, руководящая партия впервые не завоевала более 50% голосов. На парламентских выборах 2024 года Африканский национальный конгресс получил 40,21% голосов. Демократический альянс, являющийся основной оппозиционной силой в стране, занял второе место с 21,8% голосов. Третье место заняла партия MK – 14,58%, а четвертая EFF – 9,52%.

Таким образом, АНК должна договариваться с другими партиями о коалиции. Однако Демократический альянс заявил, что не пойдет в коалицию в АНК. А MK указали, что согласятся на коалиционное правительство, если действующий президент страны Сирил Рамафоса уйдет в отставку, однако АНК отвергла такое предложение.

В ЮАР люди не голосуют за президента, а его избирает парламент большинством голосов. Поэтому следующий срок Сирила Рамафосы остается под вопросом.

Правящая партия Южной Африки АНК считается дружественной к Путину. СМИ неоднократно фиксировали российские корабли, загружавшие неизвестный груз в портах ЮАР. Кроме того, Сирил Рамафоса заявил, что его страна не будет присутствовать на Саммите мира по поводу войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЮАР была инициатором одной из "мирных инициатив" для окончания войны в Украине, подобно тем, которые озвучивали Бразилия и Китай.

Также "Комментарии" писали, что Южная Африка заявила о выходе из Международного уголовного суда, чтобы принять у себя Путина во время саммита БРИКС. Несмотря на это, в ЮАР российский диктатор не поехал, а его заменил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aljazeera.com/news/2024/6/2/south-africa-elections-results-what-happens-next
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости