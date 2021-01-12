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Главная Новости Мир Африка Голову нашли на берегу: в Зимбабве мужчину съел крокодил
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Голову нашли на берегу: в Зимбабве мужчину съел крокодил

Мужчина знал, что река кишит крокодилами, но его єтоне остановило

сегодня, 17:01
Автор:

Мокрик Анастасия

В городе Байтбридж, что расположен на юге Зимбабве, на местного жителя напал крокодил. Это случилось в тот момент, когда он собирался пересечь южноафриканскую границу, переплыв реку. Об этом сообщает The Newshawks.

Голову нашли на берегу: в Зимбабве мужчину съел крокодил

Мужчина переплывал реку в Зимбабве и на него напал крокодил - фото: из открытых источников

 

Родственница погибшего рассказала корреспондентам, что он отправился пересекать кишащую крокодилами реку Лимпопо, которая разделяет Зимбабве и Южную Африку и без вести пропал. Вскоре на берегу реки была обнаружена его голова. Как выяснилось, в реке на мужчину напал крокодил. От полученных травм он скончался. Хищник растерзал тело погибшего и частично съел его.

 

Ежедневно огромное количество жителей Зимбабве незаконно пытаются пересечь границу. Таким образом они хотят попасть в ЮАР и обратно, чтобы заработать там на жизнь. Однако сами при этом рискуют своими жизнями. Но многих это вовсе не останавливает. 

 

В декабре 2020 года едва не случилась такая же трагедия. Тогда мигрант по неосторожности упал в воду и остался жив только благодаря тому, что в тот момент там не было крокодилов. Хотя обычно там большое количество этих хищников, а иногда встречаются и бегемоты. Местные знают, что если упасть в эту реку, то шансов выжить практически нет. Еще годом ранее в этой реке мужчину съел крокодил в момент, когда тот упал в воду доставая удочку друга из камышей. Рептилия напала на него мгновенно.


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в австралийском лесу голый мужчина несколько дней прятался на дереве от полиции и крокодилов, а также о том, что на одном из пляжей в Новой Зеландии акула убила молодую девушку.



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Источник: https://twitter.com/NewsHawksLive/status/1347827004268310528
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