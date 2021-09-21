Извержение вулкана на Канарах: лава уничтожает дома (ВИДЕО)

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Денис Подставной
На Канарах происходит извержение вулкана. Об этом сообщает издание BBC.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: Reuters,
В воскресенье, 19 сентября на острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана под названием Кумбре-Вьеха. Отмечается, что в последний раз этот вулкан просыпался пол столетия назад.
Мощные потоки раскалённой вулканической массы превращают воду в Канарских бассейнах в кипяток. Они движутся в направлении нескольких небольших деревень.
Власти были вынуждены провести эвакуацию. Свои дома покинули более тысячи граждан в четырёх населённых пунктах. Лава уже уничтожила сотню жилых домов.
Эвакуацию помогали проводить военные. По данным специалистов, за прошлую неделю было зафиксировано более 20 тысяч подземных толчков максимальной магнитудой 3,8 балла в месте, где располагается вулкан.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Японию обрушился мощный тайфун под названием Чанту. Он принёс сильные ветры и проливные дожди в страну. Граждане, которые проживают в опасных районах получили приказ на эвакуацию. Специалисты предупреждают о возможных наводнениях и оползнях. Приостановлено движение на некоторых железнодорожных линиях. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Японии произошло извержение вулкана. Метеорологическое агентство уже повысило уровень опасности до третьего из пяти возможных. Это означает, что люди не могут приближаться к горе ближе, чем на два километра. Ученые сообщают о возможности выброса в воздух крупных каменей. В кратере вулкана происходят множественные взрывы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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