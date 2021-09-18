На Японию обрушился мощный тайфун: людей эвакуируют

В Японии бушует мощный тайфун, который вызвал проливные дожди и сильные ветры. Об этом сообщает издание NHK World Japan.

Тайфун Чанту обрушился на Японию. Фото: AA.com

Как стало известно, тайфун Чанту обрушился на побережье японского острова Кюсю. Сообщается, что стихия продолжает движение в восточном направлении.

На данный момент приказ об эвакуации получили уже несколько сотен людей, которые проживают в опасных районах. Граждан предупреждают о возможных оползнях и наводнениях.

В центральных районах Японии были отменены около трех сотен авиарейсов. На некоторых маршрутах суперэкспресса "Синкансэн" и местных железнодорожных линиях приостановлено движение.

Специалисты ожидают, что уже завтра сила тайфуна должна уменьшиться.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что на острове Суваносе в Японии, где проживают около ста человек, произошло извержение вулкана. Был объявлен третий уровень опасности. Это означает, что к горе нельзя приближаться более чем на два километра. Специалисты предупредили о возможном выбросе крупных каменей в воздух. В кратере вулкана произошли множественные взрывы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал, что штормовое море во Франции убивает людей. Сильные волны относят людей на глубину. Сотрудники спасательной службы одного из городов пытались спасти 12 человек, но на берег удалось вытащить только семерых. Еще несколько человек погибло на пляже Леката. В регионе была объявлена тревога. Спасатели призывают граждан не заходить в воду во время непогоды. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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