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Главная Новости Мир Азия В Японии произошло извержение вулкана: повышен уровень опасности
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В Японии произошло извержение вулкана: повышен уровень опасности

В вулканическом кратере произошли множественные взрывы

сегодня, 11:02
Автор:

Денис Подставной

В Японии произошло извержение вулкана. Об этом сообщает издание Japantimes.

В Японии произошло извержение вулкана: повышен уровень опасности

Извержение вулкана. Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

На юго-западном японском острове Суваносе произошло извержение вулкана. Метеорологическое агентство повысило уровень опасности до третьего (из пяти). Это означает, что теперь людям нельзя приближаться к горе менее чем на два километра. 

Также специалисты предупредили о возможности выброса в воздух больших камней  в радиусе двух километров от кратера 799-метровой горы, которая находится в населённом пункте Тосима. 

Отмечается, что в вулканическом кратере произошли множественные взрывы. На данный момент информации о пострадавших нет. 

Для справки: Суваносе является вулканическим островом с населением около ста человек. Все они проживают в населённом пункте, который находится в четырех километрах от вулкана. Остров расположен к югу от самого южного главного японского острова Кюсю. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одной из китайских провинций произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой шесть баллов были зафиксированы в уезде города Лучжоу. Согласно данным специалистов очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в одном из районов Франции за несколько часов выпала норма осадков за несколько месяцев. Проливные дожди на юге страны вызвали наводнения. Местным жителям пришлось спасаться от стихии на крышах зданий. Спасатели доставали людей из затопленных автомобилей. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2021/09/17/national/volcano-erupts-kagoshima/
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