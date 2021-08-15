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Главная Новости Мир Африка На Гаити посчитали количество жертв землетрясения: оно может возрасти
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На Гаити посчитали количество жертв землетрясения: оно может возрасти

В результате стихийного бедствия пострадало 1800 человек

15 августа 2021, 22:04
Автор:

Елизавета Черных

Вследствие землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло на Гаити, погибло 724 человека. Это количество может еще увеличиться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

На Гаити посчитали количество жертв землетрясения: оно может возрасти

Землетрясение на Гаити - фото из открытых источников

В ходе подсчетов также выяснилось, что в результате стихийного бедствия пострадало 1800 человек. По состоянию на сегодня известно о 724 погибших.  

На Гаити посчитали количество жертв землетрясения: оно может возрасти - фото 2

Власти Гаити продолжают оценивать материальный ущерб от землетрясения. Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.

Напомним, что по информации Геологической службы Соединённых Штатов Америки у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентром подземных толчков считают место, которое находится в 12 километрах от населённого пункта Сен-Жан-дю-Сюд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущали жители столицы Гаити. Граждане в панике выбегали из своих домов.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало о том, что в Японии из-за проливных дождей образовываются наводнения и оползни. Стихия бушует на острове Кюсю. За несколько дней в одном из районов выпало рекордное количество осадков. Оползни разрушают дома местных жителей. На западном побережье острова стихия унесла жизнь местной жительницы. Еще несколько членов её семьи на данный момент числятся пропавшими без вести. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней дожди не прекратятся. Подробности - в нашем материале. 

Также сообщалось, что что  из-за наводнений в Турции погибают люди. Стихия бушует на черноморском побережье страны. Наводнениями была разрушена инфраструктура городов. Были затоплены дома и предприятия. Власти проводят эвакуацию граждан из опасных зон. На данный момент из-за непогоды погибло уже несколько десятков человек. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rezultate-zemletryaseniya-gaiti-pogibli-724-1629051719.html
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