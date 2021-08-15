На Гаити посчитали количество жертв землетрясения: оно может возрасти

Вследствие землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло на Гаити, погибло 724 человека. Это количество может еще увеличиться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Землетрясение на Гаити - фото из открытых источников

В ходе подсчетов также выяснилось, что в результате стихийного бедствия пострадало 1800 человек. По состоянию на сегодня известно о 724 погибших.





Власти Гаити продолжают оценивать материальный ущерб от землетрясения. Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.

Напомним, что по информации Геологической службы Соединённых Штатов Америки у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентром подземных толчков считают место, которое находится в 12 километрах от населённого пункта Сен-Жан-дю-Сюд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущали жители столицы Гаити. Граждане в панике выбегали из своих домов.

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