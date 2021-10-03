На Канарах образовался новый очаг извержения вулкана: жителей просят не выходить из домов (ВИДЕО)



















На Канарских островах продолжает извергаться вулкан. Об этом сообщает издание УНИАН.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, раскалённая лава начала извергаться из еще одного вулканического жерла. В небо вздымаются облака чёрного дыма. Из-за этого власти советуют местным жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе. Уязвимые группы граждан, включая детей и пожилых людей просят не покидать дома.

В то же время, в нескольких районах, которые расположены около вулкана был отменен приказ оставаться дома, так как показатели воздуха там улучшились.

Для справки: вулкан Кумбре-Вьеха, что на Канарских островах начал своё извержение еще 19 сентября. Тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома. Раскалённая лава уничтожила или повредила несколько сотен зданий. В эту пятницу, 1 октября, вулканическая порода начала вытекать из еще одного жерла. Специалисты назвали это новым очагом извержения.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на Карибах разгорелся масштабный пожар. Местные жители пытались ликвидировать возгорания самостоятельно, так как на острове нет пожарных. Пламенем было уничтожено более сотни жилых домов. В результате происшествия погибших нет. Ранения получили четыре человека.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что у берегов курортного французского города образовался мощный водяной смерч. В большинстве случаев такие природные явления менее мощные, чем их наземные аналоги. Однако иногда они могут представлять опасность для людей. Метеорологическая служба призывает граждан соблюдать осторожность.

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