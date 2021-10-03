logo
Русский Українська

BTC/USD

48965.71

ETH/USD

3474.35

LTC/USD

174.30

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка На Канарах образовался новый очаг извержения вулкана: жителей просят не выходить из домов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На Канарах образовался новый очаг извержения вулкана: жителей просят не выходить из домов (ВИДЕО)

Раскалённая лава уничтожила или повредила несколько сотен зданий

сегодня, 21:40
Автор:

Денис Подставной








На Канарских островах продолжает извергаться вулкан. Об этом сообщает издание УНИАН. 

На Канарах образовался новый очаг извержения вулкана: жителей просят не выходить из домов (ВИДЕО)

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, раскалённая лава начала извергаться из еще одного вулканического жерла. В небо вздымаются облака чёрного дыма. Из-за этого власти советуют местным жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе. Уязвимые группы граждан, включая детей и пожилых людей просят не покидать дома. 

В то же время, в нескольких районах, которые расположены около вулкана был отменен приказ оставаться дома, так как показатели воздуха там улучшились. 

Для справки: вулкан Кумбре-Вьеха, что на Канарских островах начал своё извержение еще 19 сентября. Тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома. Раскалённая лава уничтожила или повредила несколько сотен зданий. В эту пятницу, 1 октября, вулканическая порода начала вытекать из еще одного жерла. Специалисты назвали это новым очагом извержения. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на Карибах разгорелся масштабный пожарМестные жители пытались ликвидировать возгорания самостоятельно, так как на острове нет пожарных. Пламенем было уничтожено более сотни жилых домов. В результате происшествия погибших нет. Ранения получили четыре человека. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что у берегов курортного французского города образовался мощный водяной смерч. В большинстве случаев такие природные явления менее мощные, чем их наземные аналоги. Однако иногда они могут представлять опасность для людей. Метеорологическая служба призывает граждан соблюдать осторожность. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/novyy-ochag-izverzheniya-vulkana-na-kanarah-zhiteley-prosyat-ostavatsya-doma-video-sinoptik-11565268.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ