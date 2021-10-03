На Францию обрушился мощный смерч (ВИДЕО)

У побережья французского курортного города образовался водяной смерч. Об этом сообщает издание Franceinfo.

Смерч. Фото: Laura Poli / Facebook

У города Л'Иль-Рус, который находится в регионе Корсика образовался сильный вихрь. На данный момент информации о возможных пострадавших нет.

Отмечается, что водяные смерчи довольно часто наблюдаются в прибрежных районах морей с умеренным климатом во время гроз и обычно длятся около десяти минут. В большинстве случаев они менее мощны, чем их наземные аналоги.

В это время на Корсике объявили о "желтом" уровне штормовой опасности. Хотя эти явления распространены в регионе, иногда они могут быть опасными. Поэтому метеорологическая служба призывает к осторожности.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Он является одним из самых активных на нашей планете. На фотографиях с места событий, которые появляются в Сети можно увидеть фонтаны раскалённой вулканической породы и вздымающиеся облака газа. Специалисты предполагают, что лава не сможет достичь жилых районов. Они считают, что потоки будут двигаться в противоположном направлении.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Германии мощный торнадо пронесся по городу. Людей сбрасывало ветром в воду. Пострадавшими оказались люди из местного гребного клуба. В результате происшествия трое человек получили тяжелые травмы и еще столько же — легкие. Прибывшие на место событий медики госпитализировали потерпевших. В городе стихия срывала крыши с домов и вырывала с корнем деревья.

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