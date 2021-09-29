На Канарах продолжается извержение вулкана: лава добралась до океана (ВИДЕО)



















На Канарских островах продолжается извержение вулкана под названием Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает издание УНИАН.

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма. Фото: Reuters.

Как стало известно, вулканическая масса добралась до океана. Жители острова Ла-Пальма опасаются образования токсических испарений.

Как сообщает издание, когда поток раскалённой лавы добрался до воды, то в небо поднялось большое облако белого пара. Отмечается, что во время соприкосновении лавы с водой может возникнуть химическая реакция с участием хлора. Реакция может вызвать раздражение кожи, глаз и повлиять на дыхание.

Кроме того, на данный момент, существует опасность обрушения части береговой линии острова. Власти объявили Ла-Пальма зоной бедствия и пообещали финансовую поддержку пострадавшим.

Для справки: извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Он проснулся впервые за пол века. Вулкан извергает потоки раскалённой лавы, которые уничтожили более полу тысяч зданий. Граждане проживающие в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что мощные наводнения накрыли север Таиланда. Они образовались после тропического шторма, который принёс сильные дожди. На северо-востоке страны из-за разлива водохранилища произошло масштабное наводнение. Водой оказались затоплены улицы городов и первые этажи зданий. От стихии пострадали более 50 тысяч семей.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Бразилии мощная песчаная буря "поглотила" город. Из-за большого количества пыли, которую поднял в воздух сильный ветер, небо стало чёрным. Разбушевавшаяся стихия повреждала дома, автомобили и инфраструктуру города. Ветер срывал крыши со зданий.

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