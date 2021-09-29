logo
Русский Українська

BTC/USD

42228.13

ETH/USD

2903.22

LTC/USD

145.45

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка На Канарах продолжается извержение вулкана: лава добралась до океана (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На Канарах продолжается извержение вулкана: лава добралась до океана (ВИДЕО)

Лава с вулкана Кумбре-Вьеха добралась до океана

сегодня, 10:41
Автор:

Денис Подставной








На Канарских островах продолжается извержение вулкана под названием Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает издание УНИАН.

На Канарах продолжается извержение вулкана: лава добралась до океана (ВИДЕО)

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма. Фото: Reuters.

Как стало известно, вулканическая масса добралась до океана. Жители острова Ла-Пальма опасаются образования токсических испарений. 

Как сообщает издание, когда поток раскалённой лавы добрался до воды, то в небо поднялось большое облако белого пара. Отмечается, что во время соприкосновении лавы с водой может возникнуть химическая реакция с участием хлора. Реакция может вызвать раздражение кожи, глаз и повлиять на дыхание. 

Кроме того, на данный момент, существует опасность обрушения части береговой линии острова. Власти объявили Ла-Пальма зоной бедствия и пообещали финансовую поддержку пострадавшим. 

Для справки: извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Он проснулся впервые за пол века. Вулкан извергает потоки раскалённой лавы, которые уничтожили более полу тысяч зданий. Граждане проживающие в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что мощные наводнения накрыли север Таиланда. Они образовались после тропического шторма, который принёс сильные дожди. На северо-востоке страны из-за разлива водохранилища произошло масштабное наводнение. Водой оказались затоплены улицы городов и первые этажи зданий. От стихии пострадали более 50 тысяч семей. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Бразилии мощная песчаная буря "поглотила" город. Из-за большого количества пыли, которую поднял в воздух сильный ветер, небо стало чёрным. Разбушевавшаяся стихия повреждала дома, автомобили и инфраструктуру города. Ветер срывал крыши со зданий. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/na-kanarah-vulkanicheskaya-lava-dobralas-k-okeanu-zhiteli-opasayutsya-toksichnyh-ispareniy-fotoreportazh-video-sinoptik-11560573.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ