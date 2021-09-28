Мощные наводнения накрыли Таиланд: тысячи домов затоплены (ФОТО)

Таиланд накрыли сильные наводнения. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Наводнение в Таиланде. Фото: Twitter.

В минувшие выходные на север страны обрушился тропический шторм, который вызвал ливневые наводнения. Сообщается, что муссонные дожди могут ухудшить ситуацию с наводнениями, которые уже сильно повлияли примерно на треть Таиланда.





Фото: twitter.com/GlobeBangkok.

В некоторых районах провинции Накхонратчасима, что на северо-востоке страны произошло сильное наводнение из-за разлива водохранилища. Там водой затопило улицы и первые этажи зданий.

На данный момент от стихии пострадали уже более 50 тысяч семей. В это воскресенье власти раздали пострадавшим помощь в провинции Сукхотай.

Жителей нескольких провинции, которые расположены вдоль реки Чао Прайя предупредили о возможности нового наводнения. Предполагается, что уровень воды в реке подымится на 30 сантиметров до одного метра в течении следующих нескольких дней.

В Сети появляются фотографии с места событий.





Фото: Twitter.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии мощная песчаная буря "поглотила" город. Небо потемнело от огромного количества пыли. Местные жители рассказали, что данное явление наблюдается крайне редко в их регионе. Буря сопровождалась сильными порывами ветра и дождями. Поврежденными оказались здания и транспортные средства. Ветер срывал крыши с домов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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