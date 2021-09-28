logo
Русский Українська

BTC/USD

41766.22

ETH/USD

2903.37

LTC/USD

145.81

USD/UAH

26.73

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Мощные наводнения накрыли Таиланд: тысячи домов затоплены (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Мощные наводнения накрыли Таиланд: тысячи домов затоплены (ФОТО)

От стихии пострадали уже более 50 тысяч семей

сегодня, 13:20
Автор:

Денис Подставной

Таиланд накрыли сильные наводнения. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Мощные наводнения накрыли Таиланд: тысячи домов затоплены (ФОТО)

Наводнение в Таиланде. Фото: Twitter.

В минувшие выходные на север страны обрушился тропический шторм, который вызвал ливневые наводнения. Сообщается, что муссонные дожди могут ухудшить ситуацию с наводнениями, которые уже сильно повлияли примерно на треть Таиланда. 

Мощные наводнения накрыли Таиланд: тысячи домов затоплены (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/GlobeBangkok.

В некоторых районах провинции Накхонратчасима, что на северо-востоке страны произошло сильное наводнение из-за разлива водохранилища. Там водой затопило улицы и первые этажи зданий. 

На данный момент от стихии пострадали уже более 50 тысяч семей. В это воскресенье власти раздали пострадавшим помощь в провинции Сукхотай.

Жителей нескольких провинции, которые расположены вдоль реки Чао Прайя предупредили о возможности нового наводнения. Предполагается, что уровень воды в реке подымится на 30 сантиметров до одного метра в течении следующих нескольких дней. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

Мощные наводнения накрыли Таиланд: тысячи домов затоплены (ФОТО) - фото 3

Фото: Twitter.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии мощная песчаная буря "поглотила" город. Небо потемнело от огромного количества пыли. Местные жители рассказали, что данное явление наблюдается крайне редко в их регионе. Буря сопровождалась сильными порывами ветра и дождями. Поврежденными оказались здания и транспортные средства. Ветер срывал крыши с домов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России пешеходный мост рухнул на автомобили. В результате происшествия пострадали водители двух транспортных средств. От полученных травм они скончались на месте. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/monsoon-rain-may-worsen-floods-in-thailand-bangkok-prepares/2021/09/27/9b81f142-1f65-11ec-a8d9-0827a2a4b915_story.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ