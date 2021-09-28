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В Бразилии мощная песчаная буря "поглотила" город (ВИДЕО)

Порывы ветра достигали 100 километров в час

сегодня, 11:03
Автор:

Денис Подставной

Бразилию накрыла сильная песчаная буря. Небо над городом потемнело от огромного количества пыли. Об этом сообщает издание CNN.

В Бразилии мощная песчаная буря "поглотила" город (ВИДЕО)

Песчаная буря в Бразилии. Фото: скриншот из видео.

Стихия разбушевалась в бразильском штате Сан-Паулу. Мощная песчаная буря накрыла город Франка. По словам местных жителей, такие явление крайне редко наблюдаются в их регионе. 

Информации о пострадавших пока не поступало. Однако, по данным издания Ladepeche буря, которая сопровождалась сильными порывами ветра и дождем, повредила дома, транспорт и уличное освещение.  Ветер срывал крыши зданий и нес их по улицам города.  

Отмечается, что  в штате давно не было дождя, поэтому почва была сухой, а порывы ветра достигающие 100 километров в час подняли с земли пыль. 

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как буря "поглощает" город. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что греческий остров Крит всколыхнуло еще одно сильное землетрясение. Специалисты рассказали, что магнитуда новых подземных толчков составляла 5,3 балла. Эпицентр стихии находился неподалёку от столицы острова, города Ираклион. Очаг залегал на двухкилометровой глубине. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции снова вспыхнули лесные пожары. Стихия разбушевалась в нескольких провинциях, которые находятся на юге страны. Для ликвидации возгораний был задействован вертолет и несколько спецмашин. Сотрудники пожарной службы боролись со стихией на протяжении десяти часов. По их словам, на данный момент все пожары были взяты под контроль. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/moradores-do-interior-de-sao-paulo-registram-tempestade-de-areia/
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