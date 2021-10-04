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На Канарских островах извержение вулкана стало сильнее: раскалённая лава угрожает городам (ФОТО)

На данный момент лава уничтожила уже более 900 зданий на острове

сегодня, 11:48
Автор:

Денис Подставной

На Канарских островах усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает издание УНИАН.

На Канарских островах извержение вулкана стало сильнее: раскалённая лава угрожает городам (ФОТО)

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: Reuters

Как стало известно, вулкан выбросил в небо большой столб раскалённой лавы. Согласно информации СМИ, его северная сторона обрушилась, что привело еще к более мощному и быстрому извержению. 

Из-за обрушения сформировался новый поток вулканической породы. Он угрожает нескольким населённым пунктам, которые находятся поблизости.

На данный момент лава уничтожила уже более 900 зданий на острове. Более шести тысяч человек, которые проживали в опасных районах были вынуждены покинуть своё жилье.

Для справки: извержение вулкана на острове Ла-Пальма началось 19 сентября. С тех пор лава уничтожает всё на своём пути. Раскалённая вулканическая масса уже достигла океана. 

На Канарских островах извержение вулкана стало сильнее: раскалённая лава угрожает городам (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на Карибах произошел масштабный пожар. Жители острова Гуанаха пытались ликвидировать возгорания самостоятельно. Им на помощь поспешили военные. Была задействована авиация. В результате происшествия несколько человек получили ранения различной тяжести. Пламенем оказались охвачены несколько сотен зданий. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что у берега  французского города Л'Иль-Рус образовался мощный водяной смерч. Обычно данные вихри менее мощные, чем их наземные аналоги. На острове Корсика объявили о "желтом" уровне опасности. Хотя водяные смерчи не редкость в этом регионе, иногда они могут быть опасными. В связи с этим метеорологическая служба призывает граждан к соблюдению осторожности. В Сети появляются видео с места события. На кадрах можно увидеть разбушевавшуюся стихию. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/na-kanarah-usililos-izverzhenie-vulkana-lava-ugrozhaet-novym-gorodam-fotoreportazh-video-sinoptik-11565760.html
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