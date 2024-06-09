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Один из африканских лидеров просит защиты и военной помощи у Путина

Президент Зимбабве призвал Путина помочь его стране из-за будто возможного нападения Замбии, поддерживаемой США.

сегодня, 14:57
Автор:
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Slava Kot
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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину, что США строят военные базы в соседней Замбии и, таким образом, угрожают безопасности и целостности его страны. Мнангагва обратился к Путину с просьбой о военной поддержке для защиты Зимбабве от своего соседа, которого поддерживает Запад. 

Один из африканских лидеров просит защиты и военной помощи у Путина

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и российский диктатор Путин. Фото из открытых источников

Эммерсон Мнангагва прилетел в Санкт-Петербург, где выступил на Международном экономическом форуме, который игнорирует большинство стран Запада. В начале разговора президент Зимбабве назвал Путина "дорогим братом", а затем начал критиковать внешнюю политику соседней Замбии.

"Запад только начал укреплять свою власть в Замбии. Знаете, было время, когда Замбия и Зимбабве были одним целым, это называлось Северная и Южная Родезия. Это было одно, но теперь мы расстались. Американцы укрепляют свою власть в этой стране, как с точки зрения безопасности, так и финансовой поддержки Замбии, чтобы убедиться, что мы будем чувствовать себя одинокими", — рассказал Путину 81-летний Мнангагва.

Кроме того, Мнангагва призвал к многополярному миру, снятию санкций и вложениям стратегических инвестиций в его страну.

Заявление президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва было сделано всего через неделю после того, как он посетил Замбию для участия в саммите руководителей Южноафриканского сообщества развития (SADC), где его тепло принял президент Замбии Хакаинд Хичиллема.

Отметим, что у Замбии и Зимбабве были очень хорошие внешние отношения после их освобождения от британского колониального правления в 1964 году. Кроме того, Замбия внесла значительный вклад в борьбе за освобождение своего соседа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что африканские "друзья" Путина потеряли большинство голосов после выборов.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия печатает фальшивые деньги для своего союзника в Африке.



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