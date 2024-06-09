Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину, что США строят военные базы в соседней Замбии и, таким образом, угрожают безопасности и целостности его страны. Мнангагва обратился к Путину с просьбой о военной поддержке для защиты Зимбабве от своего соседа, которого поддерживает Запад.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и российский диктатор Путин. Фото из открытых источников
Эммерсон Мнангагва прилетел в Санкт-Петербург, где выступил на Международном экономическом форуме, который игнорирует большинство стран Запада. В начале разговора президент Зимбабве назвал Путина "дорогим братом", а затем начал критиковать внешнюю политику соседней Замбии.
Кроме того, Мнангагва призвал к многополярному миру, снятию санкций и вложениям стратегических инвестиций в его страну.
Заявление президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва было сделано всего через неделю после того, как он посетил Замбию для участия в саммите руководителей Южноафриканского сообщества развития (SADC), где его тепло принял президент Замбии Хакаинд Хичиллема.
Отметим, что у Замбии и Зимбабве были очень хорошие внешние отношения после их освобождения от британского колониального правления в 1964 году. Кроме того, Замбия внесла значительный вклад в борьбе за освобождение своего соседа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что африканские "друзья" Путина потеряли большинство голосов после выборов.
Также "Комментарии" писали о том, что Россия печатает фальшивые деньги для своего союзника в Африке.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!