Непал накрыли масштабные наводнения: погибли десятки людей (ВИДЕО)



















В Непале стихия убивает граждан. Об этом сообщает издание УНИАН.

Наводнение в Непале. Фото: скриншот из видео

В Непале на протяжении трех дней идут сильные дожди. Они вызвали оползни и масштабные наводнения. На данный момент известно, что стихия успела забрать жизни 43 человек. Еще три десятка граждан числятся пропавшими без вести. Около двух десятков человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Согласно данным СМИ, из-за наводнения одна из деревень оказалась отрезанной. Местные жители на протяжении нескольких дней не могут дождаться помощи спасателей.

Власти предупреждают о том, что в ближайшие несколько дней разбушевавшаяся стихия не стихнет. Ожидаются еще более сильные дожди.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что на юго-западе Японии начал извергаться вулкан под названием Асо. В небо поднялся огромный столб дыма и пепла. Из-за этого власти объявили о третьем (из пяти возможных) уровне опасности. Это значит, что граждане не могут приближаться к горе и взбираться на неё. Специалисты предупреждают, что вулкан может выбрасывать камни на расстояние до двух километров.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Эквадоре учебный парусник ВМС Бразилии врезался в мост, который соединяет город Гуаякиль с островом Сантай. После удара судно застряло и ему на помощь поспешил местный буксир. Однако он пошел ко дну. Отмечается, что в результате инцидента экипаж ни одного из суден не пострадал. На данный момент парусник ожидает буксировка в гавань и ремонт. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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