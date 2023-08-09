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Переворот в Нигере: поддерживают ли местные жители военную хунту

Поддерживают ли жители Нигера военное вмешательство из других стран

сегодня, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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В конце июля нигерийские военные захватили власть в стране и заперли недавно избранного президента Мухаммада Базума в собственной резиденции. Издание The Economist получило результаты соцопроса компании Premise Data по поддержке нигерцев военного переворота.

Переворот в Нигере: поддерживают ли местные жители военную хунту

Военная хунта в Нигере. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 78% граждан Нигера поддерживают военную хунту в стране. Кроме того, еще 73% указали, что они должны остаться у власти на длительный период.


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Опрос также показал незначительное большинство — 54%, указавшее, что не поддерживает какое-либо внешнее вмешательство в страну. А из тех, кто высказался за поддержку иностранной интервенции, 50% отметили, что лучше бы такие действия происходили со стороны России.

Издание The Economist считает, что в таком случае Россия поддержит военную хунту, подобно тому, как ЧВК "Вагнер" это сделала в соседней стране Мали. По отношению к другим странам и организациям, внешнее вмешательство со стороны Америки поддержали 16%, из Африканского Союза -14%, а с ЭКОВАС – 4%.

Напомним, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о возможности военного вторжения в Нигер и дало время военному хунту вернуть власть избранному президенту Мухаммаду Базуму.

The Economist объясняет, что результаты опроса не репрезентативны, ведь проводились с небольшой выборкой среди образованных мужчин, большинство из которых были жителями столицы. Тем не менее, опрос дает ориентированный взгляд на преобладающие настроения граждан Нигера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали, кто стоит за военным переворотом в Африке. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка это "совершенно понятно".

Также "Комментарии" писал, что после военного госпереворота в Нигере, еще одну африканскую страну могла возглавить хунта. Однако полиция арестовала высших военных офицеров, планировавших свергнуть президента страны.



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Источник: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/08/07/after-nigers-coup-the-drums-of-war-are-growing-louder
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