Президент Уганды Йовери Мусевени 5 октября вышел из сообщения о прощении из-за своего сына, который угрожал Италии военным вторжением и хотел купить итальянского лидера Джорджу Мэлони за 100 коров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационный ресурс Politico.

Президент Уганды извинился за сына, тот дал 100 коров за лидера Италии. Фото с открытых источников

4 октября сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба опубликовал сообщения в Twitter в котором предлагал 100 коров при премьер-министре Италии Джордже Мелони. Сын президента, которого называют "твиттерным генералом", имеет более 600 тыс. подписчиков в Twitter . Мухузи Кайнеругаба утверждает, что предложенные коровы Нкоре самые красивые в мире. Именно поэтому 100 коров – это хорошая сделка, как выкуп за лидера Италии.

"Я бы немедленно отдал ей 100 коров Нкоре! За то, что она бесстрашна и правдива!!", — написал сын президента Уганды.

Кроме того, Мухузи Кайнеругаба пригрозил Италии, сказав, что если власти страны откажутся от его коров, это будет означать войну. Далее сын президента Уганды сделал еще более абсурдное заявление, в котором сообщил, что они захватят Рим всего за несколько дней.

Именно из-за таких заявлений сына авторитарный президент Уганды Йовери Мусевени, руководящий страной еще с 1986 года, сообщил, что увольняет Мухузи Кайнеругаба с должности командира сухопутных войск Уганды, но одновременно повышает его до генерала с четырьмя звездами. Президент Уганды подверг критике сына из-за вмешательства в дела дружественных стран, хотя и оправдал сына за другие взносы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что итальянская премьер-министр Джорджа Мелони во время разговора с Владимиром Зеленским сообщила о постоянной поддержке для Украины.

Также "Комментарии" писали о россиянах, решивших остановить поставки газа в Италию из-за юридических неточностей в Автрии.





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