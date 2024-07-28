Туареги пленили вагнеровцев в Мали: теперь предлагают передать их Украине

В Мали повстанцы-туареги заявили, что в знак солидарности готовы передать Украине десятки вагнеровцев, которые недавно были захвачены в плен. Туареги считают, что такой жест станет помощью Украины в борьбе против РФ.



Туареги-повстанцы. Фото из открытых источников

На северо-востоке Мали туареги из CSP-DPA – движение "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" разбили российских наемников из группировки "Вагнера" и военных малийской хунты. В сеть попали фотографии убитых и пленных вагнеровцев.

Через несколько часов после этого появилось сообщение, что туареги предлагают передать Украине пленных из "ЧВК Вагнер".

"Дорогие братья украинцы, мы, вооруженные силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительное количество наемников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных как знак поддержки и солидарности", — говорится в сообщении.

Также туареги объяснили причину, почему решили передать вагнеровцев Украине.

"Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей общей победе. Со всей нашей поддержкой, вооруженные силы CSP-DPA", — говорится в заявлении.

Пока официальных сообщений о передаче пленных из "Группы Вагнера" в Украину не поступало. Также украинские власти не реагировали на заявления представителей CSP-DPA.

Туареги – этническая группа в Африке, проживающая на территории нескольких стран, в частности, в северной части Мали. Группировка начала свою деятельность в 2012 году с восстания против малийской хунты. Хунту Мали поддерживает Россия и ее военные группировки, в частности "ЧВК Вагнер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия получает золото из Африки, использующееся на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какие цели выполняет "ЧВК Вагнер" в Африке.