Туареги пленили вагнеровцев в Мали: теперь предлагают передать их Украине

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Slava Kot
В Мали повстанцы-туареги заявили, что в знак солидарности готовы передать Украине десятки вагнеровцев, которые недавно были захвачены в плен. Туареги считают, что такой жест станет помощью Украины в борьбе против РФ.
Туареги-повстанцы. Фото из открытых источников
На северо-востоке Мали туареги из CSP-DPA – движение "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" разбили российских наемников из группировки "Вагнера" и военных малийской хунты. В сеть попали фотографии убитых и пленных вагнеровцев.
Через несколько часов после этого появилось сообщение, что туареги предлагают передать Украине пленных из "ЧВК Вагнер".
Также туареги объяснили причину, почему решили передать вагнеровцев Украине.
Пока официальных сообщений о передаче пленных из "Группы Вагнера" в Украину не поступало. Также украинские власти не реагировали на заявления представителей CSP-DPA.
Туареги – этническая группа в Африке, проживающая на территории нескольких стран, в частности, в северной части Мали. Группировка начала свою деятельность в 2012 году с восстания против малийской хунты. Хунту Мали поддерживает Россия и ее военные группировки, в частности "ЧВК Вагнер".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия получает золото из Африки, использующееся на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, какие цели выполняет "ЧВК Вагнер" в Африке.
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Ігор
сегодня, 10:04
Молодці! Шкода, що наші герої Росії: Єрмак Гетманцев і Зе, на це не погодяться. Хоча, ось тут було би доречно прорекламувати себе.