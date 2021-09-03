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Главная Новости Мир Африка Утечка загрязнённой воды из алмазного рудника в Анголе: пострадали тысячи человек (ФОТО)
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Утечка загрязнённой воды из алмазного рудника в Анголе: пострадали тысячи человек (ФОТО)

Вода вытекла из сооружения для захоронения токсичных отходов горнодобывающей промышленности

сегодня, 17:03
Автор:

Денис Подставной

В Анголе произошла утечка загрязнённой воды из рудника. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Утечка загрязнённой воды из алмазного рудника в Анголе: пострадали тысячи человек (ФОТО)

Утечка загрязнённой воды из крупного рудника в Анголе. Фото: EPA/UPG.

Как стало известно, утечка произошла из крупнейшего алмазного рудника. Оператор шахты — компания Sociedade Mineira de Catoca, которая является совместным предприятием ангольской госкомпании Endiama и российской АЛРОСА. 

Сообщается, что грязная вода вытекла из сооружения для захоронения токсичных отходов горнодобывающей промышленности. Она просочилась в реку Лова, притоку Чикапы, которая впадает в Конго. В результате в соседней ДР Конго около 12  человек погибли, и еще более четырех тысяч человек заболели. 

Еще в конце июля из-за данной утечки вода в притоке окрасилась в красный цвет. А в августе специалисты из университета Киншасы указали на "огромное загрязнение", которое затронуло около двух миллионов человек. 

Отмечается, что ДР Конго будет добиваться компенсации от Анголы в соответствии с принципом "загрязнитель платит".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Конго автобус столкнулся с бензовозом. Трагедия случилась в 180 километрах от столицы страны. Сразу после столкновения раздался сильный взрыв, который вызвал пожар. В результате происшествия погибло по меньшей мере три десятка человек и еще многие получили ранения различной степени тяжести. Потерпевших доставили в медицинские учреждения. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Колумбии на шахте прогремел взрыв. В результате происшествия погибли более десяти человек. Один горняк был объявлен пропавшим без вести. Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв метана и угольной пыли. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4393667-v-anhole-utechka-vody-yz-almaznoho-rudnyka-tysiachy-postradavshykh
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