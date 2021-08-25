logo
Русский Українська

BTC/USD

47698.19

ETH/USD

3143.62

LTC/USD

173.68

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Южная Америка В Колумбии на шахте прогремел взрыв: много погибших (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Колумбии на шахте прогремел взрыв: много погибших (ФОТО)

По предварительной информации, причина инцидента - взрыв метана и угольной пыли

сегодня, 12:36
Автор:

Денис Подставной

В Колумбии на шахте прогремел взрыв. Об этом сообщает издание El Tiempo. 

В Колумбии на шахте прогремел взрыв: много погибших (ФОТО)

Взрыв на шахте в Колумбии. Фото: Twitter/BoyacaEsNoticia.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 24 августа на угольной шахте, которая расположена в городе Топага, что в центральной части страны. В результате происшествия погибли 11 человек и еще несколько получили ранения тяжелой степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы. 

На данный момент сотрудники спасательной службы занимаются поиском еще одного шахтера. По предварительной информации, причина инцидента - взрыв метана и угольной пыли.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

В Колумбии на шахте прогремел взрыв: много погибших (ФОТО) - фото 2

Фото:  El Tiempo

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае десятки шахтеров оказались под завалами. Инцидент произошел в китайской провинции Цинхай, что на северо-западе страны. В момент происшествия в шахте находилось более двух десятков человек. Сообщается, что произошло обрушение горной породы и затопление. В результате инцидента погиб один горняк и еще один получил тяжелые ранения. Потерпевший был госпитализирован. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в индийском штате Химачал-Прадеш произошел сход оползня. Он накрыл несколько транспортных средств включая автобус с пассажирами. В результате происшествия погибло более 10 человек и еще многие числятся пропавшими без вести. Медики, которые прибыли на место инцидента, доставляли раненых в больницы. Они получили ранения различной степени тяжести. В Сети были опубликованы фотографии с места происшествия. Проводятся спасательные работы. Подробнее читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/explosion-en-mina-de-topaga-boyaca-deja-varios-mineros-muertos-612872
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ