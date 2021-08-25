В Колумбии на шахте прогремел взрыв: много погибших (ФОТО)

В Колумбии на шахте прогремел взрыв. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Взрыв на шахте в Колумбии. Фото: Twitter/BoyacaEsNoticia.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 24 августа на угольной шахте, которая расположена в городе Топага, что в центральной части страны. В результате происшествия погибли 11 человек и еще несколько получили ранения тяжелой степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы.

На данный момент сотрудники спасательной службы занимаются поиском еще одного шахтера. По предварительной информации, причина инцидента - взрыв метана и угольной пыли.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.





Фото: El Tiempo

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае десятки шахтеров оказались под завалами. Инцидент произошел в китайской провинции Цинхай, что на северо-западе страны. В момент происшествия в шахте находилось более двух десятков человек. Сообщается, что произошло обрушение горной породы и затопление. В результате инцидента погиб один горняк и еще один получил тяжелые ранения. Потерпевший был госпитализирован. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в индийском штате Химачал-Прадеш произошел сход оползня. Он накрыл несколько транспортных средств включая автобус с пассажирами. В результате происшествия погибло более 10 человек и еще многие числятся пропавшими без вести. Медики, которые прибыли на место инцидента, доставляли раненых в больницы. Они получили ранения различной степени тяжести. В Сети были опубликованы фотографии с места происшествия. Проводятся спасательные работы. Подробнее читайте в нашей статье.

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