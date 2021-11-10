В Африке ядовитая змея укусила туриста за половой орган, когда тот справлял нужду в туалете

Ядовитая змея укусила мужчину в туалете. Об этом пишет издание Обозреватель.

Ядовитая змея. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в южноафриканском заповеднике. Сообщается, что полосатая египетская кобра атаковала туриста из Нидерландов, когда тот справлял нужду в туалете. Притаившийся хищник укусил свою жертву за гениталии.

Яд проник под кожу и вызвал гниение. После того как пострадавший почувствовал острую боль и жжение от укуса он обратился за помощью к медикам.

По данным СМИ, для госпитализации мужчины прибыл вертолет, однако в медицинское учреждение он смог добраться только спустя несколько часов.

Врачи оказали помощь потерпевшему и вкололи ему несколько доз противоядия. Нидерландцу поставили диагноз некроз тканей. Врачам пришлось удалить отмершие клетки кожи больного. Спустя время, мужчину выписали и провели пластическую операцию на половом органе для того, чтобы скрыть дефект.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на пляже одного из австралийских городов белая акула напала на серфера из Великобритании. Во время инцидента его жена и дети находились на берегу, а он сам занимался любимым делом в воде. В како-то момент люди на пляже заметили, как хищная рыба утаскивает мужчину под воду. Спасатели несколько дней искали пострадавшего, однако смогли найти только его личные вещи.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Соединённых Штатах Америки злоумышленник с огнестрельным оружием стрелял в прохожих. Его жертвами стали два местных жителя. Многие получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Медики борються за его жизнь.

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