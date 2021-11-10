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В США злоумышленник посреди улицы убил мужчину с дочкой - СМИ

В Южной Дакоте трое людей были ранены и еще двое погибли в результате стрельбы

сегодня, 11:55
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба посреди улицы. Об этом пишет издание Корреспондент.

В США злоумышленник посреди улицы убил мужчину с дочкой - СМИ

В США мужчина стрелял по людям. Фото: Pixabay

Происшествие случилось в американском городе Скотленд, что в штате Южная Дакота. Как сообщает издание, вооруженный злоумышленник бегал по улице и стрелял в людей без разбора. 

В результате инцидента погибли два человека (мужчина и его дочь). Кроме того, ранения различной тяжести получили еще трое граждан. Одного и пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Двое других раненых самостоятельно покинули место событий. Их жизни ничего не угрожает. 

Прибывшим на место событий сотрудниками правоохранительных органов удалось задержать стрелка. На данный момент устанавливаются мотивы и все обстоятельства преступления. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в столице Норвегии гражданин России нападал на прохожих с ножом. Полицейские открыли огонь по правонарушителю. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, однако скончался в стенах медицинского учреждения. По информации в СМИ, ранее данный гражданин уже притягивался к ответственности за аналогичное преступление. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Польше трагически погибли украинцы. Они находились в микроавтобусе, который вылетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм скончались два человека. Еще двое людей получили травмы. Смерть граждан Украины подтвердили в МИД. Полицейские устанавливают причины ДТП. Дипломаты поддерживают связь с родственниками умерших. 




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Источник: https://korrespondent.net/world/4415489-v-ssha-muzhchyna-obstrelial-luidei-sredy-ulytsy-est-pohybshye-smy
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