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Главная Новости Мир Африка В Алжире за несколько дней из-за лесных пожаров погибли десятки человек
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В Алжире за несколько дней из-за лесных пожаров погибли десятки человек

Военные спасли от лесных пожаров около 100 человек в двух районах Кабиле

сегодня, 11:39
Автор:

Денис Подставной

В Алжире бушуют лесные пожары. Об этом сообщает издание The Wachington Post. 

В Алжире за несколько дней из-за лесных пожаров погибли десятки человек

В Алжире из-за лесных пожаров погибли люди Фото: The Wachington Post/AP Photo/Fateh Guidoum

Как стало известно, с вечера этого понедельника пламя опустошило леса по меньшей мере в 16 провинциях Северной Африки. Сообщается, что стихия унесла жизни 42 человек. В это число входят 25 военнослужащих, которые погибли спасая местных жителей. 

Президент страны отметил, что военные спасли от лесных пожаров около 100 человек в двух районах Кабиле. Данный регион расположен примерно в 100 километрах от столицы Алжира. Он усеян труднодоступными деревьями и имеет малое количество воды. 

Некоторые местные жители самостоятельно занялись ликвидацией возгораний. Для тушения пожара они использовали вёдра, ветки и примитивные инструменты. Отмечается, что в регионе нет водосбросных самолетов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Калифорния продолжают гореть леса. Пламя подбирается к городам. Сообщается, что огнем оказался охвачен небольшой город под названием Гринвилл. Там пожарами была уничтожена большая часть исторического центра и жилых районов. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что из-за проливных дождей одну из китайских провинций накрыли масштабные наводнения. Сообщается, что в основных реках региона поднялся уровень воды. Люди проживающие в опасных районах были вынуждены покинуть своё жильё и эвакуироваться. Стихия разрушила десятки жилых домов, и еще больше сотни оказались серьезно повреждены. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/dozens-of-deadly-fires-devour-algerias-northern-forests/2021/08/10/c763e696-f9ed-11eb-911c-524bc8b68f17_story.html
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