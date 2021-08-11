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Главная Новости Мир Европа Пока одна часть Турции страдает от пожаров, в другой наводнения уничтожают всё на своем пути (ФОТО)
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Пока одна часть Турции страдает от пожаров, в другой наводнения уничтожают всё на своем пути (ФОТО)

Оползни и наводнения образовались из-за проливных дождей

сегодня, 16:41
Автор:

Денис Подставной

Турция страдает от наводнений. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News. 

Пока одна часть Турции страдает от пожаров, в другой наводнения уничтожают всё на своем пути (ФОТО)

Наводнения в Турции. Фото: европейская правда

Cильные дожди обрушились на север Турции. Из-за проливных дождей в нескольких населённых пунктах образовались наводнения и оползни. 

В результате схода оползня в районе Синоп произошло обрушение нескольких жилых домов. Водой уносило автомобили местных жителей. На данный момент информация о пострадавших от стихии не поступала. 

В провинции Бартын из-за сильных осадков затопленными оказались большое количество жилых домов и предприятий. С помощью бульдозеров спасли несколько десятков человек, которые оказались заблокированными в собственных домах. Сообщается, что на данный момент эта провинция пострадала больше всего от стихии. Одна местная жительница была объявлена пропавшей без вести. 

Также в провинции Кастамону водой затопило подвалы домов. В результате схода оползня оказалась заблокирована дорога, которая соединяет центр города Кастамону  с районом под названием Инеболу.

Пока одна часть Турции страдает от пожаров, в другой наводнения уничтожают всё на своем пути (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Греции продолжают гореть леса. Пожарные на протяжении всей ночи боролись с распространением огня на жилые районы. Возгорания образовались в труднодоступной местности. Из-за стихии было нарушено водо и электроснабжение. Жители двух десятков сёл были вынуждены покинуть собственные дома. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Алжире из-за лесных пожаров погибло более сорока человек. Из них 25 являлись военнослужащими, которые спасали местных от разбушевавшейся стихии. Некоторые граждане самостоятельно борются с возгораниями. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/08/11/7126474/
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