В Алжире вспыхнувшие лесные пожары забирают жизни людей: огонь подбирается к столице

В Алжире вспыхнули сильные лесные пожары. Об этом сообщает издание Reuters.

Лесные пожары в Алжире. Фото: pravda.com.ua

Как стало известно, возгорания возникли в горных районах неподалёку от столицы страны. Огонь уже подобрался к жилым домам местных жителей. Людям пришлось покинуть собственное жильё и эвакуироваться в безопасные районы.

С пламенем борются с помощью авиации. Используя вертолеты, спасатели пытались сдерживать огонь, который угрожал жителям провинции Тизи-Узу, что находится примерно в 100 километрах от города Алжир. Разбушевавшаяся стихия унесла жизни четверых человек, еще трое были травмированы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в штате Калифорния (США) лесные пожары подбираются к городам. Огнем оказался охвачен небольшой город, который находится на севере штата. Сообщается, что пламя нанесло катастрофический ущерб. Была уничтожена большая часть исторического центра, а также жилые районы. Этот пожар стал одним из самых сильных за всю историю штата. Подробнее об это читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что КНР продолжает страдать от стихии. Проливные дожди, которые шли в провинции Сычуань на протяжении выходных, вызвали масштабные наводнения. В реках поднялся уровень воды, а местные жители были вынуждены покинуть своё жильё и уехать в безопасные районы. Наводнениями были уничтожены десятки жилых домов и еще более сотни были сильно повреждены. Сообщается, что стихия привела к серьезным экономическим потерям. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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