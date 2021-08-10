logo
Русский Українська

BTC/USD

45949.97

ETH/USD

3151.44

LTC/USD

163.99

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Африка В Алжире вспыхнувшие лесные пожары забирают жизни людей: огонь подбирается к столице
commentss НОВОСТИ Все новости

В Алжире вспыхнувшие лесные пожары забирают жизни людей: огонь подбирается к столице

С пламенем борются с помощью авиации

сегодня, 11:27
Автор:

Денис Подставной

В Алжире вспыхнули сильные лесные пожары. Об этом сообщает издание Reuters.

В Алжире вспыхнувшие лесные пожары забирают жизни людей: огонь подбирается к столице

Лесные пожары в Алжире. Фото: pravda.com.ua

Как стало известно, возгорания возникли в горных районах неподалёку от столицы страны. Огонь уже подобрался к жилым домам местных жителей. Людям пришлось покинуть собственное жильё и эвакуироваться в безопасные районы.

С пламенем борются с помощью авиации. Используя вертолеты, спасатели пытались сдерживать огонь, который угрожал жителям провинции Тизи-Узу, что находится примерно в 100 километрах от города Алжир. Разбушевавшаяся стихия унесла жизни четверых человек, еще трое были травмированы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в штате Калифорния (США) лесные пожары подбираются к городам. Огнем оказался охвачен небольшой город, который находится на севере штата. Сообщается, что пламя нанесло катастрофический ущерб. Была уничтожена большая часть исторического центра, а также жилые районы. Этот пожар стал одним из самых сильных за всю историю штата. Подробнее об это читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что КНР продолжает страдать от стихии. Проливные дожди, которые шли в провинции Сычуань на протяжении выходных, вызвали масштабные наводнения. В реках поднялся уровень воды, а местные жители были вынуждены покинуть своё жильё и уехать в безопасные районы. Наводнениями были уничтожены десятки жилых домов и еще более сотни были сильно повреждены. Сообщается, что стихия привела к серьезным экономическим потерям. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/africa/four-killed-three-injured-algerian-forest-fires-2021-08-09/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ