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Главная Новости Мир Китай Китайскую провинцию накрыли наводнения: стихия сносит дома
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Китайскую провинцию накрыли наводнения: стихия сносит дома

Из опасных районов было эвакуировано более 80 тысяч человек

сегодня, 18:17
Автор:

Денис Подставной

Китай продолжает страдать от наводнений. Об этом сообщает издание Reuters. 

Китайскую провинцию накрыли наводнения: стихия сносит дома

Наводнения в Китае. Фото: Reuters

Продолжительные сильные дожди вызвали в китайской провинции Сычуань, что на юго-западе страны масштабные наводнения. Сообщается, что уровни воды в основных реках провинции были выше уровней предупреждения после проливных дождей, которые продолжались с пятницы по воскресенье. Согласно официальной службе новостей Китая,  водохранилище в городе Дачжоу превысило лимит на более, чем два метра. 

На данный момент из опасных районов было эвакуировано более 80 тысяч человек. Наводнениями были разрушены 45 домов и еще 118 серьезно повреждены. Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, о том что проливной дождь уже привел к экономическим потерям в размере 250 миллионов юаней (38,57 миллиона долларов). 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Калифорния лесной пожар охватил небольшой город. Сообщается, что огнем была уничтожена большая часть исторического центра, а также жилых кварталов. Данный пожар оказался шестым по величине за всю историю существования штата. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Бангладеш удар молнии попал в лодку, на которой плыла группа людей. Сообщается, что в этот момент они праздновали свадьбу. В результате инцидента погибло более десяти человек и еще несколько получили ранения разной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в больницы медиками, которые прибыли на место происшествия. Власти не исключают того, что в будущем список погибших может увеличиться. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.reuters.com/world/china/heavy-rain-sichuan-causes-economic-losses-houses-collapse-state-media-2021-08-09/
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