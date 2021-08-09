Китайскую провинцию накрыли наводнения: стихия сносит дома

Китай продолжает страдать от наводнений. Об этом сообщает издание Reuters.

Наводнения в Китае. Фото: Reuters

Продолжительные сильные дожди вызвали в китайской провинции Сычуань, что на юго-западе страны масштабные наводнения. Сообщается, что уровни воды в основных реках провинции были выше уровней предупреждения после проливных дождей, которые продолжались с пятницы по воскресенье. Согласно официальной службе новостей Китая, водохранилище в городе Дачжоу превысило лимит на более, чем два метра.

На данный момент из опасных районов было эвакуировано более 80 тысяч человек. Наводнениями были разрушены 45 домов и еще 118 серьезно повреждены. Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, о том что проливной дождь уже привел к экономическим потерям в размере 250 миллионов юаней (38,57 миллиона долларов).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Калифорния лесной пожар охватил небольшой город. Сообщается, что огнем была уничтожена большая часть исторического центра, а также жилых кварталов. Данный пожар оказался шестым по величине за всю историю существования штата. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Бангладеш удар молнии попал в лодку, на которой плыла группа людей. Сообщается, что в этот момент они праздновали свадьбу. В результате инцидента погибло более десяти человек и еще несколько получили ранения разной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в больницы медиками, которые прибыли на место происшествия. Власти не исключают того, что в будущем список погибших может увеличиться. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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