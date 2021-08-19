В Буркина-Фасо боевики устроили засаду и убили десятки человек - СМИ

В Буркина-Фасо боевики напали на военный конвой. Об этом сообщает издание Xinhua.

Боевики напали на военный конвой в Буркина-Фасо. Фото: kurs.com.ua.

Как стало известно, инцидент произошел между городами Арбинда и Горгаджии. Вооруженные боевики устроили засаду и напали на военный конвой.

Сообщается, что в ходе перестрелки погибло 30 гражданских лиц, 14 военных и 3 волонтера. Еще многие получили ранения различной степени тяжести. Правительственные войска открыли ответный огонь и "нейтрализовали" 58 нападавших. Также многие из них были ранены.

Как отмечает издание, с 2015 года в стране ухудшается ситуация с безопасностью. Месяц назад в результате нападения боевиков на несколько деревень погибли 130 человек.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в афганском городе Джелалабад члены радикального движения "Талибан" открыли огонь по участникам мирной акции. В этот день местные вышли на улицы в поддержку национального флага Афганистана. Они требовали, что бы на офисах были снова установлены флаги страны вместо флагов "Талибана". Сообщается, что в результате инцидента были ранены участники акции. Также известно о том, что пострадали журналисты. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Пакистане во время религиозного шествия раздался взрыв. Инцидент произошел в пакистанском городе Бахавалнагар, что находится на востоке страны. Сообщается, что во время религиозного шествия шиитов прогремел взрыв, который унес жизни по меньшей мере пяти человек. Всего в результате взрыва пострадало 50 человек. На место происшествия поспешили медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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