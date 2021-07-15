В Кении поймали убийцу-вампира (ФОТО, ВИДЕО)

В Кении поймали серийного маньяка. Фото из открытых источников

В Кении был пойман серийный маньяк, совершавший убийства детей и подростков на протяжении пяти лет. Его прозвали "вампиром" из-за его особого ритуала — высасывания крови из тела одной из своих жертв. Об этом информирует издание Daily Mail.

Двадцатилетний Мастен Милимо Ванджала обвиняется в жестоких убийствах несовершеннолетних. Как признался сам "вампир", он убил 10 человек. Однако сколько жертв на самом деле, следователям еще предстоит выяснить. Также он рассказал, что из тела своей первой жертвы, которой стала 12-летняя девочка, выпил кровь.

Во время проведения следственных экспериментов маньяк показал места, в которых прятал тела убитых им детей. В основном это были канализации или же высокая трава.

В полиции рассказали, что Ванджала требовал выкуп у родителей тех несчастных детей, которые попали в его руки. Убийца называл суммы от 200 до 400 фунтов стерлингов.





Поймать преступника удалось после того, как в городе Кебет нашли тела двух 12-летних мальчиков. Как потом выяснилось, у матери одного из них убийца запросил 330 фунтов стерлингов в обмен на свободу ее пропавшего сына. Однако женщина, как сообщает источник, не смогла собрать деньги. А у отца второго — 200 фунтов стерлингов.

О самом маньяке известно немного. Как сообщают местные газеты, ранее он уже был судим. Первое убийство совершил в возрасте 16 лет, убив малолетнюю девочку и выпив ее кровь, а затем на три года прекратил убийства. В 19 лет Ванджала вновь вернулся к похищениям и убийствам детей.

На данный момент все подробности устанавливаются. Полицейским предстоит большая работа. Не исключено, что жертв в итоге окажется намного больше чем озвучил "вампир".

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что бывшие военнослужащие Колумбии причастны к убийству президента Гаити, а также о том, что СМИ показали видео расстрела талибами 22-х военных.







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