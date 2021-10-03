В Мали миротворцы ООН подорвались на самодельном взрывном устройстве

В Мали подорвались миротворцы ООН. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Мали подорвались миротворцы ООН. Фото: Twitter

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от города Тесалит, что на северо-востоке страны. Сообщается, что в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб один миротворец Организации Объединённых Наций. Четверо человек получили ранения различной степени тяжести.

Сначала спецпредставитель генерального секретаря миссии сообщал о троих раненых на своей странице в социальной сети Twitter, однако потом уточнил что при взрыве пострадали четверо миротворцев. При этом не указано, гражданином какой страны являлся погибший.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на Карибах разгорелся масштабный пожар. По скольку на острове отсутствуют пожарные, местные жители пытались самостоятельно ликвидировать возгорания. Им на помощь пришли военные, которые сбрасывали воду с самолетов. Огонь быстро распространялся и уничтожил более сотни зданий. В результате пожара ранения получили четыре человека.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что на Канарах образовался новый очаг извержения вулкана. Раскалённая лава начала вытекать из еще одного вулканического жерла. В небо вздымаются облака чёрного дыма. Из-за этого власти советуют местным жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе. Уязвимые группы граждан, включая детей и пожилых людей просят не покидать дома. За всё время извержения вулкана тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома. Раскалённая лава уничтожила или повредила несколько сотен зданий.

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