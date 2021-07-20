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В Мали разбился истребитель французских ВВС

Mirage 2000 ВВС Франции упал на севере Мали

сегодня, 18:58
Автор:

Денис Подставной

В Мали потерпел крушение самолет французских ВВС. Об этом сообщает Quest France. 

В Мали разбился истребитель французских ВВС

В Мали разбился истребитель Франции. Фото: Reuters

Как стало известно, истребитель Mirage 2000 Военно-воздушных сил Франции разбился на севере Мали. Экипаж, состоящий из двух пилотов успел произвести катапультирование. 

Сообщается, что один из пилотов воздушного судна получил легкие повреждения. Данный борт выполнял запланированную операцию над африканской территорией. 

Пилоты были эвакуированы вертолетами и доставлены на базу в Гао (город на северо-востоке центральной части Мали), где они находятся и сейчас.

По предварительной информации, причиной крушения истребителя могла послужить техническая неисправность. Проводится расследование.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в столице Румынии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку. Винтокрылая машина приземлилась прямо в центре Бухареста на площади Шарля де Голля. Во время совершения аварийной посадки вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk снес несколько фонарных столбов. Место посадки оградили сотрудники правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Испании недалеко от побережья города Сотогранде потерпел крушения вертолет таможенной службы. Летательный аппарат оказывал поддержку катеру, который преследовал правонарушителей. Вертолет упал в тридцати милях от берега. Сообщается, что в результате происшествия погиб один из членов экипажа. На место прибыли сотрудники спасательной службы. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/crash/un-mirage-francais-se-crashe-au-mali-l-equipage-sain-et-sauf-2e45db9e-e959-11eb-89e6-1dd7ac0e3ad2
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