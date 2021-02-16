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Главная Новости Мир Азия В Индии обезьяны похитили двух новорожденных детей: одного из них нашли мертвым (ФОТО)
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В Индии обезьяны похитили двух новорожденных детей: одного из них нашли мертвым (ФОТО)

Одного ребенка сняли с крыши, а второго нашли в канаве

сегодня, 13:37
Автор:

Мокрик Анастасия

Ужасный инцидент случился в Танджавуре, административном центре одноимённого округа в индийском штате Тамилна. Обезьяны украли двух новорожденных девочек прямо из дома. Когда детей нашли, один ребенок был уже мертв. Об этом Times of India.

В Индии обезьяны похитили двух новорожденных детей: одного из них нашли мертвым (ФОТО)

Обезьяны украли детей прямо из дома - фото: из открытых источников

По информации источника, стая обезьян, разобрав черепицу на крыше, проникла в дом, где на тот момент находилась 26-летняя девушка, её 5-летняя дочь и новорожденные девочки-близнецы. В те минуты, когда в дом пробрались животные, мать близняшек уложила их и вышла в туалет. Вернувшись, она обнаружила, что детей в комнате нет.

Тут же девушка услышала, как плачет её ребенок. Звук доносился с улицы. Она сразу же бросилась к входной двери, которая была уже открыта, и увидела, как обезьяна держала на руках одну из её дочерей. К тому времени стая в неизвестном направлении унесла второго ребенка. На фото -  мать со спасенным ребенком. 

В Индии обезьяны похитили двух новорожденных детей: одного из них нашли мертвым (ФОТО) - фото 2

Люди начали преследовать обезьяну и спасли ребенка, брошенного животным  на крыше дома. Тем временем небезразличные люди и полиция, ищущие пропавшего второго ребенка, заметили младенца, плавающего в воде во рву, прямо за домом. На тот момент девочка была уже мертва.

Тело восьмидневной девочки было направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.  На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Ведется расследование. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Индии обезьяны воруют детей. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации, а также о том, что в США музыкант смастерил гитару из скелета своего умершего дяди и опубликовал ФОТО и ВИДЕО в Instagram.



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