В Нигерии вооруженная группа людей похитила десятки школьников прямиком из учебного заведения

В Нигерии вооруженные люди совершили похищение детей. Об этом сообщает издание CNN.

Похищение школьников в Нигерии. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 1 сентября в нигерийском штате Замфара. Сообщается, что группа вооруженных злоумышленников ворвались в одно из учебных заведений в районе Марадун.

Неизвестные совершили похищение 73 детей. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников. Власти штата сообщили о закрытии всех начальных средних школ. Работа старших школ продолжается в связи с подготовкой к экзаменам.

Отмечается, что несколько дней назад в Нигерии освободили 91 школьника. Их семьи были вынуждены заплатить тысячи долларов за освобождение.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Талибы летают Афганистаном на американских вертолетах. В частности, над Кандагаром летают UH-60 Black Hawk, которыми руководят бойцы террористической группировки. В Сети появляются видео с места событий. На одном из них можно заметить, как к одному из летательных аппаратов на металлической верёвке привязали тело человека. Отмечается, что кроме боевых воздушных машин, террористам досталось много другого военного снаряжения. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что переводчик, который 13 лет назад спас Байдена, не смог покинуть Афганистан. У него возникли проблемы с получением американской визы. Сообщается, что переводчик по имени Мухамед потерял часть документов. Мужчина пытался покинуть территорию Афганистана, однако военнослужащие США не смогли пропустить его семью. Мухамед признается, что теперь боится покидать свое жилище и выходить на улицу. Подробнее об этом читайте в нашей статье.









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